Illegale Farbentsorgung in Berghülen sorgt für Ärger

Die illegale Entsorgung von roter Farbe sorgt in Berghülen für Ärger.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, muss Ende vergangener Woche in das Abwasserkanalnetz von Berghülen eine größere Menge rote Farbe eingeleitet worden sein. Die Verantwortlichen haben dies bei einer Routinekontrolle festgestellt, da sich die Farbe nach dem Regen im Regenüberlaufbecken in Bühlenhausen an den Wänden abgesetzt hat. „Wir haben die Farbreste nun analysieren lassen und bei der Verunreinigung handelt es sich um Reste einer Korrosionsschutzfarbe, wie sie auch im Privatbereich eingesetzt wird“, informiert Ordnungsamtschef Bernd Nüssle.

Leider konnte die Verwaltung bisher noch nicht ermittelt werden, in welchem Bereich die Farbe in den Kanal eingeleitet wurde, so Nüssle weiter. Die Gemeinde musste das Becken nun reinigen lassen, was zu Kosten für die Allgemeinheit führen wird. Die Gemeindeverwaltung bittet nun Bürger die etwas beobachtet haben oder Angaben zu der Farbeinleitung machen können, sich beim Rathaus zu melden.