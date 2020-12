„Ich war plötzlich jeden Abend zuhause“

Das Jahr 2020 war sicherlich deutlich turbulenter als viele vorhergehende. Im Bürgermeisterinterview mit Berghülens Gemeindeoberhaupt, Bernd Mangold, hat Redakteur David Drenovak ihn nach seinen persönlichen Erlebnissen in 2020 und den Erfahrungen der Gemeinde mit der Corona-Pandemie befragt. Zudem wirft Mangold im Interview auch einen Blick in die Aufgaben für 2021.

Welches Projekt war für Ihre Gemeinde das wichtigste im Jahr 2020 und warum?

Für unsere Gemeinde war und ist die Neustrukturierung des Firmengeländes der Firma Albi einerseits eine riesige Herausforderung und gleichzeitig eine tolle Entwicklungschance für die Zukunft. Eine rund sechs Hektar große Gewerbefläche zwischen den beiden Ortsteilen Bühlenhausen und Berghülen soll für vielfältige neue Nutzungen umgestaltet werden, die in einem Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet wurden. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der Bereitstellung von gemeinwohlorientiertem Wohnungsbau liegen. Es ist für unsere Gemeinde ein absoluter Glücksfall, dass das Land Baden-Württemberg mit seiner Wohnraumoffensive über den Grundstücksfond Mittel für den Grunderwerb bereitstellt. Im nächsten Schritt folgen nun die konkreten Grunderwerbsverhandlungen mit dem Eigentümer. Dieses Projekt wird den Gemeinderat sicher noch längere Zeit beschäftigen. Sehr wichtig war auch der Startschuss für eine Wohnbebauung in unserem kleinsten Teilort Treffensbuch. Wir möchten, dass junge Familien aus dem Ort, die dies möchten, dort bleiben können, auch wenn sie keine Landwirtschaft betreiben. Sonst besteht die Gefahr, dass der Ort mehr oder weniger ausstirbt.

Was war das anstrengendste Projekt 2020?

Das war vor allem das Albi Projekt, das sehr viel Arbeitszeit gekostet hat für Besprechungen, Koordination und Planung. Da mussten sehr viele Beteiligte und Interessen unter einen Hut gebracht werden.

Was wird das anstrengendste Projekt 2021?

Sicher wird die Neustrukturierung Albi weiter große Anstrengung für die Verwaltung und den Gemeinderat bringen.

Welches Projekt mit viel Zukunftspotential wollen Sie im kommenden Jahr für Ihre Gemeinde anstoßen?

Im kommenden Jahr werden wir mit dem Ausbau eines Glasfasernetzes in unserer Gemeinde beginnen. Dazu wird in einem ersten Bauabschnitt das sogenannte Backbone-Netz aufgebaut, damit wir für die Zukunft mit stetig steigendem Datenübertragungsbedarf gewappnet sind. In Bühlenhausen werden weitere Wohnbauplätze erschlossen und in Berghülen werden die Grundlagen für die Ausweisung neuer Gewerbeflächen geschaffen. Dazu ist im ersten Schritt die Fortschreibung des gemeinsamen Flächennutzungsplans mit der Stadt Blaubeuren erforderlich. Da wir aktuell keine freien gewerblichen Bauflächen mehr haben ist es besonders wichtig, dass wir da möglichst schnell weiter vorankommen.

Wie beurteilen Sie ganz generell die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern im Rathaus, 2020 war zu großen Teilen auch sehr fordernd für die Verwaltungen?

Zusammen mit den Mitarbeitern im Rathaus haben wir die Herausforderungen hervorragend gemeistert, was besonders am Anfang der Pandemie und in den vergangenen Wochen mit sehr hohen Fallzahlen nicht gerade einfach war. Da bin ich wirklich dankbar für das gute und vertrauensvolle Miteinander.

Veranstaltungen gab es 2020 leider nicht sehr viele. Welche ist Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben?

Leider sind fast alle geplanten Veranstaltungen in unserer Gemeinde der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Daher fand ich besonders positiv, dass trotz aller Einschränkungen, das Kirchturm-Café in den Sommerferien in der Berghüler Ortsmitte stattfinden konnte. Ich habe da sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. Den beteiligten Vereinen und Gruppen danke ich sehr für ihren Einsatz unter schwierigen Hygienebedingungen.

Was war für Sie persönlich das schönste Ereignis 2020 und warum?

Als eingefleischter Anhänger der Roten aus Stuttgart habe ich mich natürlich der sofortige Aufstieg des VfB in die Bundesliga sehr gefreut. Leider konnte ich durch die geltenden Beschränkungen wegen Corona nicht selbst im Stadion dabei sein, schade. Wie sich diese junge Truppe nun in der neuen Saison präsentiert, ist wirklich erstaunlich und ebenfalls ein Grund zur Freude für einen Fan.

Haben Sie sich schon gute Vorsätze für das Jahr 2021 vorgenommen und wenn Ja, welche sind das?

Mit guten Vorsätzen ist das so eine Sache, meistens sind diese schnell wieder vergessen und man ist wieder im alten Trott. Deshalb verzichte ich seit Jahren darauf.

Was ist Ihr Lieblingsessen zu Weihnachten/Silvester, gibt es eine spezielle Geschichte dazu?

Am Heiligen Abend sind Bratwurst mit Kartoffelsalat mein Favorit, allerdings muss ich im Wechsel den Wunsch meiner weiblichen Familienmitglieder respektieren, die Raclette bevorzugen. In diesem Jahr unterstützen wir die örtliche Gastronomie an Weihnachten und gönnen uns Gänsekeule und Rehbraten vom Gasthof Ochsen.

Wie haben Sie den Zusammenhalt ihrer Gemeinde in der Corona-Krise erlebt?

Ich habe den Eindruck, dass sich die überwältigende Mehrheit an die geltenden Kontaktbeschränkungen und die Hygienevorschriften hält. Gerade im ersten Lockdown war große Solidarität zu verspüren, zum Beispiel durch die Unterstützung der Gastronomie beim angebotenen Abholservice. Sehr beeindruckt haben mich auch die Jugendlichen vom Häusle, die sofort einen Einkaufsservice für ältere Mitmenschen angeboten haben. Das zeugt von einem großen Zusammenhalt in unserer Gemeinde auf den man wirklich stolz sein darf.

Welche Folgen hat Corona für Vereine und Gruppen in der Kommune?

Die Vereine und Gruppen leiden natürlich sehr darunter, dass ein normales Vereinsleben nicht stattfinden konnte. Allerdings sind auch einige kreative Dinge entstanden, z. Bsp. Online-Zusammenkünfte etc.

Welche Folgen hat Corona auf die örtliche Wirtschaft?

Natürlich hat diese Krise auch negative Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft. Gerade die Gastronomie und der Handel leiden besonders. Auch hier haben einige Betriebe aus der Not eine Tugend gemacht und auf Abhol- und Lieferdienste umgestellt. Wir haben leider auch Gewerbesteuerausfälle zu beklagen, das wird vor allem die Haushalte der kommenden Jahre belasten. Glücklicherweise sind aber unsere Handwerksbetriebe immer noch gut ausgelastet, was in dieser Krise sicher positiv zu sehen ist.

Welche Veranstaltung beziehungsweise welcher Beschäftigung möchten Sie als erstes nach Corona besuchen/nachgehen?

Ich freue mich darauf, wieder Freunden in größerem Kreis zu begegnen und Familienfeste ohne Einschränkungen feiern zu dürfen.

Corona wird manchmal auch als technologischer Beschleuniger gesehen. Hat die Pandemie dafür gesorgt, dass sich bestimmte Bereiche schneller entwickelt haben als geplant?

Wer hätte vor einem Jahr daran gedacht, dass sich der Gemeinderat in Videokonferenzen austauscht oder dass Bürgermeisterbesprechungen im Landkreis vollständig online stattfinden. Da hat sich vieles sehr schnell geändert und ich denke, dass wir davon auch einiges nach der Krise beibehalten werden. Trotzdem haben wir in Deutschland noch einigen Nachholbedarf, den wir möglichst schnell aufholen müssen. Dies hat nun endlich auch die Bundes- und Landespolitik erkannt und versucht die Städte und Gemeinden mit zahlreichen Förderprogrammen zu unterstützen.

Was war für Sie persönlich die größte Herausforderung im Zusammenhang mit der Pandemie?

Das gewohnte Leben wurde auf einmal völlig auf den Kopf gestellt. Ich war plötzlich jeden Abend zuhause, da ja keinerlei Sitzungen und sonstige Termine mehr stattfinden konnten. Das war zunächst durchaus ungewohnt, aber man hat sich dann doch sehr schnell umgestellt und die positiven Seiten genossen.