„Ich bin am Verzweifeln“ – Landwirte wollen gegen ihren schlechten Ruf ankämpfen

Der Fleckviehzuchtverein Blaubeuren möchte mit seinem Pendant in Ehingen fusionieren. „Wir haben im vergangenen Jahr schon darüber diskutiert und wollen die Fusion in diesem Jahr über die Bühne bringen“, sagt Werner Breitinger, der Vorsitzende des Blaubeurer Vereins. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag im Gasthof Ochsen in Berghülen zeigt er den aktuellen Stand auf: „Nach mehreren Anläufen und einem Gespräch mit dem Juristen sind wir jetzt soweit, dass wir eine neue Satzung fast erstellt haben“.

Das heißt: Es gebe noch Kleinigkeiten, die überarbeitet werden müssen. Dann soll die Satzung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Laufe des Frühjahrs vorgestellt werden. „Die erste Satzung unseres Vereins ist aus dem Jahr 1956. 1966 wurde sie überarbeitet. Es war jetzt so und so mal Zeit, daran etwas zu tun“, ist Breitinger der Meinung. Er selbst gehört bereits seit 30 Jahren der Vorstandschaft an. Geplant ist, dass der Blaubeurer Verein den Ehinger Verein aufnimmt.

Mehr entdecken: Dürre noch kaum abgesichert

Maisfeld 2018: Nach dem Dürresommer kommt Bewegung in den Versicherungsmarkt. Doch die sogenannten Indexversicherungen kompensieren keine individuellen Ausfälle. Sie orientieren sich an der Statistik. (Foto: dpa)

Die Fusion sei wichtig. 22 aktive Mitglieder, also Züchter, zählt der Fleckviehzuchtverein Blaubeuren derzeit. Hinzu kommen 30 passive Mitglieder. Die Fusion soll die Zukunft des Vereins sichern. Die Ehinger haben nämlich derzeit 43 Mitglieder. „Wir wollen ja auch Fortbildungen anbieten oder mal eine Tierschau machen. Doch dazu braucht es einer gewissen Anzahl an Mitgliedern, damit es eine Beteiligung gibt. Wir wollen also Synergieeffekte nutzen“, zeigt Breitinger auf.

Die Mitglieder unseres Vereins sehen ein, dass es so gehen soll und muss. Werner Breitinger, Vorsitzender

Bei den Mitgliedern des Fleckviehzuchtvereins Blaubeuren sorgt das für keine große Diskussion. „Die Mitglieder unseres Vereins sehen ein, dass es so gehen soll und muss“, sagt Breitinger und ist der Meinung: „Der Plan ist durchdacht und ausgereift“.

Gemeinsam stärker sein

Nicht alleine zu agieren, sei noch bei weiteren Themen wichtig. „Wir Landwirte haben gerade einen schweren Stand. Wir können machen, was wir wollen, es ist immer verkehrt“, sagt der Vereinsvorsitzende bei der Hauptversammlung. Das vergangene Jahr habe „schmerzhaft“ gezeigt, dass die Landwirte vor enormen Problemen stehen, wenn das Wetter nicht mitspiele. „Wir sind im Süden Deutschlands noch mit zwei dunkelblauen Augen davongekommen. Dennoch mussten auch unsere Betriebe den Viehbestand kräftig abstocken und Futter zukaufen, damit wir über den Winter kommen. Die Futtersituation ist eine sehr angespannte“, so Breitinger.

Mehr entdecken: Landwirte sehen sich an den Pranger gestellt

Der Vorsitzende des Fleckviehzuchtvereins Blaubeuren, Werner Breitinger, bei seinem Bericht. (Foto: Scholz)

Tierwohl, Artenvielfalt, Bienensterben: „Ich bin am Verzweifeln“, sagt der Vereinsvorsitzende. Umfragen hätten gezeigt, dass 86 Prozent der Befragten für mehr Tierwohl auch mehr bezahlen wollen. „Sagen und Tun sind aber zwei Paar Stiefel. Nur 16 Prozent kaufen auch diese Waren ein.

Bei einer Onlineabstimmung kann man geschwind ein Kreuzchen klicken und schon hat man ein gutes Gewissen. Wir können doch aber nicht zum Nulltarif arbeiten“, ist Werner Breitinger der Meinung und erntet Zustimmung seitens der Versammlungsteilnehmer. Er fügt an: „Ich glaube, es wäre Zeit für eine große Offensive gegen all den Unfug, der mit uns gemacht wird“. Dann schränkt der Vorsitzende ein: „Aber dafür haben wir leider keine Zeit, weil wir uns mit all den Vorschriften und Gesetzen herum ärgern müssen, die uns sagen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben.“

Es gebe aber auch eine durchaus positive Nachricht: Die 22 Betriebe des Fleckviehzuchtvereins Blaubeuren mit durchschnittlich 54,4 Kühen hätten eine Durchschnittsleistung von 8077 Kilogramm Milch mit 4,04 Prozent Fett und 3,46 Prozent Eiweiß erreicht. Das ist laut Breitinger eine Steigerung zum Vorjahr.

Eingriff in die Natur

Lob dafür gibt es bei der Hauptversammlung von Ernst Buck, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen. Er hat viele Informationen für die Landwirte, spricht Themen an, die beschäftigen. „Die Landwirtschaft ist immer ein Eingriff in die Natur. Aber wir Landwirte können Natur und Biodiversität in Einklang bringen“, ist er sich sicher. Buck fordert einen Dialog auf Augenhöhe, nicht „immer diese Schuldzuweisungen“.

Mehr entdecken: Landwirt betrügt Agentur für Arbeit

Ernst Buck vom Kreisbauernverband Ulm-Ehingen hatte einige Informationen für die Landwirte. (Foto: Scholz)

Embargo Russland, Handel der USA oder auch der Brexit: „Auf jeden Fall ist spannend, was sich auf der großen Bühne alles tut.“ Sorgen bereiten Themen wie die Ferkelkastration, Milchpreise, Wasserschutz, die Düngeverordnung oder auch die Afrikanische Schweinepest sowie die Blauzungenkrankheit. „Die Blauzungenkrankheit ist auch in Baden-Württemberg nachgewiesen worden“, so Buck. Das Thema rund um Impfungen sei ebenso schwierig: Es fehle schlicht an Impfstoff.

Appell für mehr Tierwohl

Das Tierwohl wiederum liegt Joachim Keller am Herzen. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW), der Aufsichtsratsvorsitzende der Milchwerke Schwaben und der Vorsitzende des Ehinger Zuchtvereins. „Jeder kann etwas zum Tierwohl beitragen“, sagt Keller und appelliert: Die Landwirte sollen diskutieren, aufklären und mit offenen Augen durch den Stall gehen. Keller: „Nur ein gesundes Tier ist ein wirtschaftliches Tier.“

Wie es um den Tierbestand bestellt ist, welche Leistungen erbracht werden und wie derzeit über die Vermarktung diskutiert wird, erklärt Gerald Autenrieth. Der Zuchtleiterassistent der RBW lobte den Fleckviehzuchtverein Blaubeuren für seine Arbeit und Leistungen. Die Fusion mit Ehingen ist aus seiner Sicht gerade mit Blick auf die Mitgliedszahlen sinnvoll. Autenrieth ist es dann auch, der die besten Herdenleistungen 2018 des Zuchtvereins Blaubeuren präsentiert und auszeichnet.

Mehr entdecken: Lins will Landwirten den Rücken stärken