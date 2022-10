Die Ortsgruppe Berghülen des Albvereins verrichtet am kommenden Wochenende, 8. und 9. Oktober, den Hüttendienst auf der „Weidacher Hütte“. Das Wanderheim ist am Samstag ab 14 Uhr, und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Neben kleinen Speisen und Getränken wird am Sonntag vor allem Kaffee und Kuchen angeboten. Die „Weidacher Hütte“ kann für einen Sonntagnachmittagsausflug gut mit dem Auto erreicht werden, so dass auch Nichtwanderer die Gelegenheit zu einem Besuch haben. Für Wanderer bieten sich das nahegelegene Kleine Lautertal und das romantische Kiesental zu einer Wandertour an.