Hiesige CDU sorgt sich um Europäische Union

Sorgen und Ängste beim CDU-Ortsverband Nellingen/Merklingen. Diese teilten sie nun mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer – verknüpft mit ihrem Bericht aus Berlin mit Blick auf den Start der neuen Regierung. Dazu waren am Mittwochabend auch Gäste eingeladen. Lediglich Matthias Rehm aus Westerheim war als Interessierter gekommen.

Kemmer erinnert sich an den „Haustür-Wahlkampf“ in Nellingen. Zu der Dauer der Regierungsbildung sagt sie dann: „An uns lag es nicht.“ Nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen sei das Sprechen mit der SPD die einzige Option gewesen. Das miteinander „Sprechen“ erwarte Kemmer zudem von demokratischen Parteien. Die Bundestagsabgeordnete gesteht allerdings auch ganz offen ein: „Wir haben verloren.“ Es gehe jetzt darum, den deutschen Bürgern Antworten zu geben. Dazu hat die Christdemokratin Beispiele mitgebracht. Sie schaut auf die Familienpolitik: „300 Euro Kindergeld, Kinderfreibetrag: Das ist pures umgesetztes CDU-Wahlprogramm.“ Antworten müsse es mit Blick auf das Thema innere Sicherheit und Migration geben. „Da hatten wir den größten Vertrauensverlust“, meint sie.

Deutschland einordnen

Kemmer teile Sorgen des CDU-Ortsverbandes – beispielsweise wenn es um die Zukunft der großen Parteien gehe. Wahlen in Thüringen und Sachsen mit AfD und Linke: „Das könnte ein Weimar 2.0 werden. Die Frage ist, was man mit einzelnen Ländern macht, die nicht regierbar sind“, meint sie. Zudem treibe sie die Situation in Italien um. Froh sei sie hingegen über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron: „Er ist klar pro europäisch. Auch wir müssen uns in Deutschland einordnen.“ Dazu gibt es allerdings kein Patentrezept, so die Politikerin, und stellt ihre Meinung klar: „Keine Europäische Union zu haben, ist keine Alternative.“

Dem stimmt auch Hans Hagmeyer, der CDU-Ortsverbandsvorsitzende, zu: Das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl müsse gestärkt werden. Auch der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) nutzt die Gelegenheit, um zu erklären, was ihn an Europa stört: „Es ist wichtig, dass wir an Europa weiterbauen, aber Länder wie Polen oder Ungarn wollen von den Rechten profitieren ohne ihre Pflichten wahrzunehmen. Die Lasten sollten aber alle tragen.“ Kemmer nickt, schränkt aber auch ein. Gemeinschaft heiße, zu teilen. Dennoch lasse sich nicht alles eins zu eins gegenrechnen. Der Nellinger Herbert Bühler brachte die „junge Generation“ ein. Diese habe das Interesse an der Politik und der eigenen Meinung dazu verloren. „Das ist beängstigend“, sagt er in die Runde und erntet Zustimmung. Ihm liegt noch ein anderes Thema am Herzen, das derzeit auch die Kommune beschäftigt: die Gesundheits- und Pflegepolitik. In Nellingen wird die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein Seniorenzentrum bauen und betreiben. 30 Plätze sollen entstehen. Bühler appelliert für mehr staatliche Hilfe. Es könne nicht sein, dass Krankenhäuser aufgrund von finanziellen Defiziten schließen müssten. Diese Themenanregungen nehme Ronja Kemmer mit nach Berlin.

Hauptversammlung vor Debatte

Der öffentlichen Diskussionsrunde mit der CDU-Bundestagsabgeordneten war die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Nellingen/Merklingen vorangegangen. Der Ortsverband zählt 32 Mitglieder aus Nellingen und Merklingen. Der Vorsitzende hätte sich eine stärkere Teilnahme dieser bei der Versammlung gewünscht. „Manche haben Angst, dass sie noch ein Amt übernehmen müssen“, spekuliert Hagmeyer.

Er und der Vorstand hoffen allerdings auf große Unterstützung im Herbst. Dann möchte der Ortsverband sein 40-jähriges Bestehen feiern. „Wir sitzen derzeit an den Planungen dafür“, so Hagmeyer, der dem Ortsverband nun seit sechs Jahren vorsteht und diesen zuvor schon 20 Jahre lang von 1978 an leitete. „Wir stehen in Absprachen mit politischen Vertretern“, so der Vorsitzende. Vielleicht könne zu den Feierlichkeiten im Herbst der Innenminister Thomas Strobl für einen Besuch gewonnen werden.