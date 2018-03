Harmonika-Festival in Nellingen

Der Harmonika-Club Nellingen richtet für den Bezirk Schwaben des Deutschen Harmonikaverbandes (DHV) demnächst das musikalische Bezirkstreffen aus. Und zwar am Sonntag, 18. März, ab 13 Uhr in der Festhalle in Nellingen. Der Nachmittag wird von neun verschiedenen Gruppen aus dem Bezirk Schwaben gestaltet. Der Eintritt ist frei. Es musizieren die Akkordeonorchester aus Abtsgmünd, Allmendingen, Erbach, Ulm, Gögglingen, Langenau, Stubersheim Söflingen sowie die Projektgruppe Steirische Harmonika des DHV-Bezirks Schwaben. Unser Foto ist bei einem zurückliegenden Freundschaftstreffen der Akkordeonclubs in Nellingen entstanden.