Großeinsatz in Geislingen: Mann bedroht Polizisten mit Messer

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Dienstagnachmittag in Geislingen für Aufregung gesorgt. Mehrere Straßen waren während des Einsatzes gesperrt. In einer Mitteilung äußert sich die Polizei jetzt zu den Hintergründen: Demnach habe ein 49 Jahre alter Mann Polizisten mit einem Messer bedroht.

Eine Polizeistreife habe den Mann gegen 15 Uhr zuhause aufgesucht. Er sollte eine Strafe bezahlen, habe dies bislang aber nicht getan. Deshalb habe gegen den Mann ein Haftbefehl bestanden.

Mann zieht sich in seine Wohnung zurück

Als er die Polizisten vor seiner Tür sah, soll er nach Angaben der Polizei die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Dann zog er sich laut Polizei in seine Wohnung zurück. Um zu verhindern, dass er sich oder anderen etwas antut, nahm die Polizei den 49-Jährigen fest.

Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Geislinger Polizei dabei. Kurz vor 17.30 Uhr war der Mann festgenommen. Er war unverletzt, auch sonst kam laut Polizei niemand zu Schaden.

Sein Messer stellte die Polizei sicher. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei prüft auch, ob der 49-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt oder in eine psychiatrische Klinik gebracht werden muss.

Während des Einsatzes war das Gebiet rund um die Längentalstraße ab zirka 16.15 Uhr weiträumig abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so Jürgens. Über den Kurznachrichtendienst Twitter forderte die Polizei dazu auf, den Bereich zu meiden.

Polizei widerspricht Gerüchten: „keine Schießerei“

Bei Facebook berichteten Nutzer von Schüssen, die sie gehört haben sollen. Das kann Jürgens nicht bestätigen: „Es hat keine Schießerei gegeben.“