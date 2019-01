Großbaustelle kommt: Landesstraße in Nellingen wird für 1,5 Millionen Euro saniert

Der sprichwörtliche Startschuss ist gefallen. „Ich bin so froh und dankbar, dass wir jetzt soweit gekommen sind“, sagt der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend und meint damit den Ausbau der Merklinger sowie Aicher Straße. Die innerörtliche Landesstraße 1230 beschäftigt die Kommune schon länger.

Eigentlich sollte der Ausbau, bei welchem die Gemeinde die Wasserleitung austauschen möchte, schon im vergangenen Jahr über die Bühne gehen. In Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg soll zudem die Straßensanierung erfolgen. Der Belag gleicht einer Huckelpiste. Das wiederum ist auch mit erheblichem Lärm aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens für die Anlieger verknüpft.

Viel zu tun für die Verwaltung, erklärt der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp. Symbolisch hat er für diese Arbeit einige seiner Aktenordner im Arm. (Foto: Scholz)

Die Kommune habe zunächst auf eine Ausschreibung der Arbeiten verzichtet, weil zu erwarten war, dass kein „vernünftiges“ Angebot eingehen wird. „Es gibt derzeit einfach erhebliche Überhitzungen auf dem Bausektor“, so Kopp. Die Ausschreibung für die Vergabe der Straßenbau-, Wasserversorgungs- und Breitbandausbauarbeiten erfolgte dann im Dezember vergangenen Jahres. Sechs Firmen gaben Angebote ab und „jetzt zu Preisen, die auskömmlich sind, so dass wir guten Mutes voranschreiten können“.

Gremium spricht sich eindeutig dafür aus

Einstimmig vergab das Gremium die Arbeiten rund um den Straßenbau, die Wasserversorgung und den Breitbandausbau für 1 688 361 Millionen Euro an die Firma Zeba aus Wain – darin sind 190 000 Euro enthalten, die das Land trägt, sowie 40 000 Euro für mögliche Hausanschlüsse, die dann die Anlieger übernehmen. Die Firma Zeba ist laut Thomas Scherraus vom Ingenieurbüro Wassermüller termintreu und zuverlässig.

Scherraus erläutert den Ratsmitgliedern das Vorhaben und die Abläufe. Die Maßnahme ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: erst von der Merklinger Straße bis zur Einmündung Aicher Straße, dann von dieser in Richtung Rathaus mit einem kleinen Knick in die Türkheimer Straße. „Die Aufgabe ist komplex“, so der Diplomingenieur.

Das wird eine sehr spannende Aufgabe für alle Beteiligten. Thomas Scherraus vom Ingenieurbüro Wassermüller

Bevor mit den Arbeiten begonnen werden kann, muss eine Notversorgung über die Sommermonate aufgebaut werden – sowohl für Wasser als auch für Strom, denn im Zuge des Leitungsaustausches soll die Stromleitung von den derzeit bestehenden Dachständern in den Boden verlegt werden. Hinzu komme außerdem ein Leerrohr für Glasfaser. Die Wasserleitung habe einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Die Notversorgung wird mit einer oberflächlichen Leitung aufgebaut, die nach der Fertigstellung wieder entfernt wird. „Da braucht man also gar keine Sorgen haben“, sagt Scherraus. Dennoch wisse er: Auf die Anlieger kommt einiges zu. Er empfiehlt diesen, die optionalen Hausanschlüsse – zum Beispiel für Glasfaser – gleich mit einzurichten. Die Anschlusskosten liegen bei den Anliegern. Die entsprechenden Hinweise werden den Anwohnern – und auch den Eigentümern von unbebauten Grundstücken – gegeben.

Gespräche mit Bürgern

Notversorgung, Rohre, Bordstein, Abfräsen und Neugestaltung des Belags: Um die Anlieger entsprechend auf die Maßnahmen vorzubereiten, soll es sowohl einzelne Gespräche als auch eine Informationsveranstaltung geben – je nach Abschnitt des Bauvorhabens. Keiner werde alleine gelassen. Scherraus: „Das wird eine sehr spannende Aufgabe für alle Beteiligten.“ Der zweite Bauabschnitt soll dann im kommenden Jahr erfolgen. Dort liegt das gleiche Prozedere an.

Klar sei auch, dass die Arbeiten – gerade auch in der Merklinger Straße – unter Vollsperrung ausgeführt werden müssen. Der überörtliche Straßenverkehr wird von Merklingen über Scharenstetten geführt. Innerörtlich sei man noch in den Planungen. Zudem müsse noch mit dem Busunternehmer hinsichtlich des Fahrplans und den Haltestellen gesprochen werden. Der Baubeginn ist für März ausgeschrieben.

Pflasterbelag, Bordstein sowie 38 Straßeneinläufe: Eine Herausforderung sei zudem, dass die Straße um vier Zentimeter erhöht werde. Mehr Bitumen solle den Zustand der viel befahrenen Straße mit den starken Belastungen langfristig sichern.

Anwohner haben Bedenken

Einige der Anwohner hören gespannt zu. Sie geben dem Gremium mit auf den Weg, dass die aufgrund der Straßenschäden derzeit bewilligte Geschwindigkeitsreduzierung auf der Merklinger Straße mit Tempo 30 beibehalten wird. Das, so Kopp, könne er nicht versprechen. Doch der erste Schritt – gerade auch, um die Sorgen der Anlieger ernst zu nehmen – sei nun gemacht. Künftig müsse über eine Ortsumfahrung gesprochen werden.

