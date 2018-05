Gewerbegebiet wird später als geplant erschlossen

Das Nellinger Gewerbegebiet „Oppinger Grund III“ soll erschlossen werden. Dazu müssen die Mitglieder des Gemeinderates Tiefbauarbeiten, jene für die Straßenbeleuchtung und die Lieferung sowie Verlegung von Wasserleitungsrohren an Fachfirmen vergeben.

Gar nicht so leicht, denn im Rahmen der üblichen Ausschreibung hatten zwar insgesamt sechs Firmen die Bedingungsunterlagen angefordert, zur ersten Angebotseröffnung am 22. März gingen dann allerdings keine Angebote ein. „Wir hatten bei der Vergabe erhebliche Probleme“, so der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). Doch die Kommune stecke in einer Zwickmühle. „Wir haben ja durchaus Interessenten für das Gewerbegebiet“, macht das Gemeindeoberhaupt klar. Die Nachfrage wolle Nellingen auch bedienen.

Gemeinsam mit dem Planungsbüro Wassermüller aus Ulm überlegte die Gemeindeverwaltung, wie es weiter gehen kann. Die Lösung: Eine erneute Ausschreibung, allerdings beschränkt. Dann gab es auch die ersehnten Angebote.

Die Tiefbauarbeiten: Drei Angebote gingen für die Vergabe der Tiefbauarbeiten ein. Die Firma Ritter und Deeg aus Kötz hat mit dem Preis von 605 000 Euro das „annehmbarste Angebot“ abgeben, so Roland Schmuck vom Ulmer Planungsbüro. Die Kostenberechnung hatte 612 000 Euro ergeben, so dass die Summe der Firma im Kostenrahmen liege. Es sei eine zuverlässige und gute Firma. Dennoch gebe es eine Einschränkung. „Die Firma ist auch ausgelastet. Im Oktober könnten sie mit den Arbeiten beginnen, bei einer Bauzeit bis Juni 2019“, so Schmuck. Heißt laut Kopp: „Wir wollten die Arbeiten ja eigentlich in diesem Jahr abschließen, aber das wird nicht der Fall sein.“ Die Gemeinde sei froh, jemanden gefunden zu haben. „Jetzt müssen wir in den sauren Apfel beißen“, so der Bürgermeister. Einstimmig gab es dafür grünes Licht vom Gremium.

Die Straßenbeleuchtung: Vier Firmen gaben bei der beschränkten Ausschreibung ihr Angebot ab. Der Bieter Albwerk aus Geislingen soll für eine Gesamtsumme von 12 626 Euro den Auftrag erhalten. Das beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates mit einer Enthaltung. Die Kostenberechnung hatte bei 16 000 Euro gelegen. Auch dahingehend sei das Angebot also im Kostenrahmen.

Die Lieferung und Verlegung von Wasserleitungsrohren: In diesem Bereich wurde lediglich ein Angebot abgegeben und zwar von der Firma Dorfner aus Pfronstetten. 39 421 Euro muss die Kommune für die Maßnahme berappen. „Dieses Angebot ist nach der Prüfung des Büros Wassermüller auskömmlich. Bei der Kostenberechnung waren die ausgeschriebenen Leistungen mit Kosten in Höhe von 38 000 Euro enthalten“, so Franko Kopp.

Ratsmitglieder stimmen ab

Die Firma Dorfner sei leistungsfähig anerkannt und habe in der Vergangenheit eine Vielzahl von Arbeiten in der Gemeinde Nellingen zur Zufriedenheit der Kommune ausgeführt. Deswegen schlug die Verwaltung auch vor, die Firma zu beauftragen. Die Ratsmitglieder folgten dem Vorschlag einstimmig.