Gartenfest in Treffensbuch

Am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Juni veranstaltete der Gesangsverein Harmonie sein diesjähriges Gartenfest. Pünktlich mit dem Fassanstich um 18 Uhr konnte der Verein zahlreiche Gäste begrüßen, die bei herrlichem Sommerwetter nach Treffensbuch gekommen sind. Bei leckerem Essen und kühlen Getränken war die Freude am gemeinsamen Feiern groß und die lange Zwangspause schnell vergessen. Die Männer-Chorgemeinschaft Berghülen/Machtolsheim sorgte für die Einstimmung und gute Unterhaltung. Mit dabei war in diesem Jahr die ortsansässige Landjugend mit ihrem traditionellen Spaghetti-Wettessen. Dies war ein abwechslungsreicher und erstmaliger Programmpunkt. Die gemeinsame Durchführung auf dem Gartenfest war eine gelungene Bereicherung. Anschließend konnten die Besucher mit Akkordeon-Begleitung durch Hans Erz singen und ihre Stimme erklingen lassen. Der schöne Sommerabend auf der Alb verleitete zum Genießen und Verweilen.

Am frühen Sonntagmorgen trafen sich Vereinsmitglieder zum Schälen und Marinieren des selbstgemachten Kartoffelsalats. Im Anschluss ging es gemeinsam nach Treffensbuch zum Gottesdienst im Grünen mit Prädikant Kurt Ulmer. Dieser wurde vom Posaunenchor Bühlenhausen/Sonderbuch umrahmt und mit Liedbeiträgen der Harmonie Berghülen gestaltet. Gutes Essen, verschiedenste Kuchen und musikalische Begleitung durch den Musikverein Asch haben das Gartenfest abgerundet. Wie auch in den vergangenen Jahren, sind auch dieses Jahr wieder viele Besucher zu Rosers Obstwiese geradelt. Der Gesangverein bedankt sich bei allen Gästen für das harmonische und gelungene Feiern in Treffensbuch.