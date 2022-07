Gabelstapler brennt in Nellingen

Wohl ein technischer Defekt ist für den Brand eines Gablestaplers am Mittwoch in Nellingen verantwortlich. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Kurz nach 7.30 Uhr wurde ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Merklinger Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften aus. Wie sich herausstellte brannte ein Gabelstapler. Der stand außerhalb von Gebäuden. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es wurde niemand verletzt und Gebäude wurden auch nicht beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.