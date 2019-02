Fußballturnier in Nellingen: Bei den D-Junioren siegt der Gastgeber

Am Wochenende ist die SGM Nellingen/Aufhausen Gastgeber von sieben Fußballturnieren mit insgesamt 42 Mannschaften in der Sporthalle von Nellingen gewesen. Zahlreiche Zuchauer verfolgten Spiele mit vielen Toren.

Beim Wettbewerb der C-Junioren nahmen acht Teams teil. Die Mannschaft der SG BeWeLo besiegte im Finale den TSV Laichingen mit 2:0 und wurde Turniersieger. Dann spielten die B-Juniorinnen ihr Turnier. Dem SSV Ulm 1846 Fußball war an diesem Nachmittag keine Mannschaft gewachsen. Der SSV Ulm wurde ohne Punktverlust Sieger des Wettbewerbs. Beim letzten Jugendturnier am Samstag traten die A-Junioren vor vielen Zuschauern an. Die SGM Nellingen/Aufhausen musste sich lediglich dem Turniersieger SV Westerheim geschlagen geben.

Beim Damen-Nachtturnier hatten sich dann auch die letzten Plätze auf der Tribüne gefüllt. Die Mannschaften spielten einen sehenswerten und technisch sehr guten Fußball. Zu beobachten war, dass die Mannschaften sehr fair miteinander umgingen. Sieger wurde die Mannschaft des Polizeipräsidiums Ulm, die das Turnier ohne Niederlage beendete.

Am Sonntag traten acht D-Junioren-Mannschaften beim Turnier an. Alle drei Heimmannschaften der SGM Nellingen/Aufhausen kamen in das Halbfinale. Die dritte Mannschaft der SGM konnte das Finale mit einem knappen 1:0 gegen den SV Westerheim für sich entscheiden und wurde Turniersieger. Dann waren die E-Junioren an der Reihe. Turniersieger wurde der TSV Laichingen. Freuen konnten sich alle Kinder, als bei der Siegerehrung die Pokale überreicht wurden.

Beim letzten Turnier am Wochenende traten die B-Junioren der SG Nellingen gegen sehr starke Mannschaften an. Die SGM Lonetal konnte in einem spannenden letzten Spiel den SC Geislingen schlagen und wurde Turniersieger.