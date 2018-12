Frontal gegen Baum geprallt: 66-Jähriger stirbt

Ein Unfall am Mittwochmorgen bei Nellingen ist tödlich ausgegangen. Ein Mann kam ums Leben. Der 66-Jährige war gegen 10.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Nellingen und Aichen unterwegs. Aus unbekannter Ursache, so die Polizei, kam der Fahrer mit seinem VW von der Straße ab. Er prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Feuerwehr – auch aus Laichingen –, Notarzt und Polizei rückten aus. Feuerwehrleute bargen den Fahrer tot aus dem total beschädigten Auto. Der Sachschaden an diesem beträgt rund 12 000 Euro. An der Unfallstelle halfen auch zwei Notfallseelsorger. Die Landesstraße war für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen (07335 / 96260) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen

