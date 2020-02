Frauen aus Simbabwe gestalten Weltgebetstag in Berghülen

Die katholische Kirchengemeinde in Berghülen feiert auch in diesem Jahr wieder den Weltgebetstag. Die Veranstaltungen dazu finden am Freitag, 6. März, in der katholischen Kirche in Berghülen statt. In diesem Jahr haben Frauen vom Weltgebetstagkomitee aus Simbabwe, mit dem Titel „steh auf und geh“, diesen Gottesdienst vorbereitet.

In Simbabwe sind Hunger, Arbeitslosigkeit, Energieknappheit und Binnenflucht weit verbreitet. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind Christen von denen rund zwei Drittel regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Politisch machte das Land lange Jahre Höhen und Tiefen durch, so steht dafür stellvertretend wohl die Regierung Mugawe, die anfangs wichtige Reformen anstieß, später jedoch Oppositionsparteien unterdrückte und sich zum totalitären Regime entwickelte. Ganz aktuell wird das Land von einer Dürre heimgesucht. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass in Simbabwe etwa die Hälfte der Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht ist. Der Blick auf das schöne aber auch schwer gebeutelte Land wird sicher ein Höhepunkt im diesjährigen Programm der Kirchengemeinde. Der Gottesdienst am Weltgebetstag beginnt um 19 Uhr. Die Veranstalter werden das afrikanische Land vorstellen und zeigen dazu Bilder. Zudem wird ein Chor diese Vorstellung mit passenden Liedern musikalisch begleiten. Die diesjährigen Konfirmanden, sowie etliche Sprecherinnen lesen interessante Texte und Briefe aus dem südostafrikanischen Land vor. Im Anschluss wird im katholischen Gemeindesaal, der nur einen Raum weiter ist, weitergefeiert. Dafür werde ein Buffet mit vielfältigen Rezepten aus Simbabwe vorbereitet.