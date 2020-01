Frau entsorgt 22 Müllsäcke illegal am Waldrand

Eine 39-Jährige steht im Verdacht, bei Nellingen 22 Müllsäcke entsorgt zu haben.

Am Montag meldete ein Zeuge der Polizei den Abfall. Der soll sich in den vergangenen Monaten am Waldrand zwischen Oppingen und Scharenstetten angehäuft haben. In den Säcken waren außer Müll und Windeln auch Hinweise auf eine 39-Jährige aus einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis.

Die Frau muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Auch dürften ihr die Kosten für die Entsorgung in Rechnung gestellt werden.