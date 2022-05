Feuerwehren müssen gleich zweimal ausrücken

Gleich zweimal mussten die Feuerwehren in Blaubeuren und in Berghülen zu Bränden in ihrem Einzugsgebiet ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatten in Blaubeuren am Sonntag Zeugen ein Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die rückte zum Blaufels aus, der mit Fahrzeugen nicht zu erreichen ist. Trotz dieser Umstände gelang es den Rettern, den Rand zu löschen. Wie sich zeigte, hatten offenbar ein Unbekannte mehrere Altreifen auf den Felskopf geschafft und dort angezündet.

Polizei ermittelt wegen Zusammenhang mit weiteren Bränden

Ob dieser Brand mit zwei weiteren seit Anfang Mai zusammenhängt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Bereits am 1. Mai brannte abends ein Reifen neben der Landstraße zwischen Laichingen und Machtolsheim. Am Abend des 4. Mai brannten drei Reifen neben der B28 bei Seißen.In allen Fällen ermittelt die Polizei (Hinweistelefon: 07344/96350) wegen der Umweltstraftat.

Hütten in Berghülen brennen komplett ab

Ebenso mussten am Sonntag in der Nacht die Männer der Feuerwehr in Berghülen aus dem Bett und in ihre Löschfahrzeuge: Kurz nach 3 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand zweier Holzhütten im Oberweilerberg. Die beiden Hütten standen etwa fünf Meter voneinander entfernt und brannten vollständig nieder. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Warum die Feuer ausbrachen ist noch unklar. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen.