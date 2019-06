Feuerwehreinsatz in Nellingen: Starke Rauchentwicklung aus Wohnhaus

In Nellingen läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Aus einem Haus in der Türkheimer Straße in der Nähe des Rathauses wurde gegen 9.45 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in dem Einfamilienhaus zu einem Brand in der Zwischendecke. Beim Eintreffen der Feuerwehren Nellingen und Oppingen war starker Rauch aus dem Dachstuhl zu erkennen.

Gut 40 Einsatzkräfte vor Ort

Wegen des massiven Rauchs wurde die Feuerwehr Laichingen sowie die Unterstützungsgruppen - dazu zählt unter anderem die Feuerwehr Heroldstatt - nachalarmiert. Das DRK Laichingen und der ASB Merklingen sind ebenfalls vor Ort im Einsatz. Insgesamt sind es gut 40 Einsatzkräfte.

Soweit bislang bekannt, wurde niemand verletzt. Das Haus war zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung offenbar unbewohnt. Dies war aber nicht von Beginn des Einsatzes klar. Die Feuerwehr musste erst über ein Fenster ins Haus, um dann die Türen öffnen zu können.

Straße ist gesperrt

Derzeit werden die Brandherde lokalisiert, um sie dann löschen zu können. Flammen sind zumindest äußerlich nicht zu sehen. Die Türkheimer Straße ist aktuell gesperrt.

Weitere Informationen folgen.