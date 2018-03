Feuerwehr Nellingen auf den Spuren schwäbischer Weltfirmen

Einen Einsatz der besonderen Art hat die Freiwillige Feuerwehr Nellingen am Freitag absolviert. Es stand die alle zwei Jahre stattfindende Dienstfahrt an. Wieder stand die Besichtigung traditionsreicher, schwäbischer Unternehmen auf dem Programm.

Erstes Ziel war der Geburtsort von einem der größten Familienunternehmen im Ländle: Kirchdorf an der Iller. Hier übernahm Hans Liebherr im Jahr 1938 das elterliche Bauunternehmen. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg entwickelte er zur Arbeitserleichterung 1949 einen kleinen, schnell aufstellbaren Turmdrehkran: die Geburtsstunde eines der heute weltgrößten Hersteller von Baumaschinen, Bagger und Turmdrehkränen. Liebherr wird heute noch in Familienhand in der zweiten und dritten Generation geführt und verfügt über 130 Gesellschaften, in denen 43 000 Menschen beschäftigt sind. In Kirchdorf konnten die Wehrmänner die Entstehung der Hydraulikbagger live mitverfolgen, dank einer interessanten Betriebsführung. Nach stärkendem Mittagessen steuerte die Reisegruppe ihr zweites Ziel an, Bad Wurzach. Hier hat einer der größten Glasverpackungshersteller seinen Sitz, die Verallia Deutschland AG. Verallia ist heute ein börsennotiertes Tochterunternehmen der Compagnie Saint-Gobain (Frankreich). Die Firma entstand 1946 unter dem Namen Oberland Glas GmbH. Hier wurden die Wehrmänner aus Nellingen vom Kommandant der Werksfeuerwehr von Verallia durch den Betrieb geführt und konnten sich ein Bild von der vollautomatischen Herstellung von Glasverpackungen aller Art machen, angefangen vom Hipp-Gläschen über Sprudel oder Bierflaschen bis hin zum 5 Liter-Gurkenglas. Zurück ging es über Neu-Ulm. Dort in einem Lokal konnten die Kameraden bei einem guten Abendessen das Erlebte Revue passieren lassen. Um 22 Uhr endete die hochinteressante Dienstfahrt der Nellinger Floriansjünger in ihrer Heimatgemeinde.