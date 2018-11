Feuerwehr gibt Tipps für Verhalten in Gefahrensituationen

Die Feuerwehr Berghülen plant den ersten Brandschutztag. Dieser soll am Samstag, 10. November, stattfinden. In der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr können Interessierte im Feuerwehrhaus Berghülen einiges erleben.

„Wir haben Themen, die uns aktuell einfach sehr beschäftigen. Da geht es beispielsweise um Gaffer bei Einsätzen oder auch um die so wichtige Rettungsgasse“, sagt Thomas Mayer, der die Feuerwehr als Kommandant seit drei Jahren anführt. Er fügt an: „Wir müssen informieren und auch Tipps geben.“ Das sei das Ziel des Brandschutztages.

Besucher können selbst ausprobieren

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben sich einige Themen überlegt, die sie als wichtig erachten. Teil davon ist auch die Vorschrift für Rauchmelder. „Die gibt es jetzt schon länger und trotzdem wissen das viele nicht“, zeigt Mayer auf. Ein weiteres Beispiel sei der Umgang mit Feuerlöscher oder auch mit einer Löschdecke. „Die Besucher sollen auch selbst ans Werk gehen, schauen, wie ein Feuerlöscher gehandhabt wird. Wir stellen dazu einen Brand dar. Dann erleben die Gäste auch gleich, wie warm Feuer tatsächlich ist“, erklärt der Feuerwehrkommandant.

Von der Hausfrau bis zum Senior seien beim Brandschutztag alle willkommen. „Genau darum geht es. Wir wollen alle in der Bevölkerung ansprechen, weil es auch alle sind, die die Themen angehen“, so Mayer. Der Brandschutztag werde so zu einer Art Schulung.

Planungen seit November vergangenen Jahres

Feuerlöscher, Notruftelefon, Rettungsgasse, Gaffer, Rauchmelder und Verhalten bei Unfälle und Bränden: Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte planen den ersten Brandschutztag bereits seit vergangenem November. „Da kam der Plan schon auf und dann haben wir das auch festgelegt“, erklärt der Kommandant. Er betont nochmals: „Der richtig Umgang fehlt vielen einfach.“ Die Feuerwehr wolle helfen, Tipps für das richtige Verhalten in den unterschiedlichsten Situationen geben und so erreichen, dass Menschen besser vorbereitet sind, wenn sie sich einer Gefahrensituation ausgesetzt sehen.

Auf der anderen Seite sei es mindestens ebenso wichtig, Rettungs- und Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr hätte gerade bei Unfällen die Erfahrung mit Gaffern gemacht.

„Es ist jetzt unser erster Brandschutztag und wir sind gespannt, wer kommt. Es ist ein Angebot und wir hoffen, dass es rege genutzt wird“, sagt Thomas Meyer.