Feuer im Motorraum: Auto brennt komplett aus

Ein Auto ist am Dienstag in Amstetten komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, dürfte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein.

Demnach stelle gegen 6.30 Uhr ein 36-Jähriger sein Auto in der Straße „Am Pfarrgarten“ ab. Wenige Minuten später entstand ein Brand im Motorraum. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug. Das Auto brannte laut Polizei jedoch komplett aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt zirka 1000 Euro. Ein technischer Defekt dürfte Ursache für das Feuer gewesen sein.