Feucht-erfolgreicher Start in den Mai

Am 1. Mai um 8.30 Uhr war es wieder soweit, die traditionelle 1. Mai-Übung der Feuerwehr-Abteilung Nellingen stand auf dem Plan. Diesjähriges Übungsobjekt war die Niederlassung der Firma Hella im Industriegebiet Oppinger Grund in Nellingen. Schon bei der Anfahrt konnte man Rauch an verschiedenen Stellen des Gebäudes aufsteigen sehen, teilt die Feuerwehr mit.

Nach einer Lageerkundung des Einsatzleiters und des Gruppenführers stand fest: Es brennt im Bürobereich der Firma, weiterhin gab es sechs vermisste Personen im Gebäude. Dies berichteten Zeugen, welche durch die beiden Übungsleiter Alexander Stöhle und Michael Münz gespielt wurden.

Schwierige Suche

Nachdem sich der erste Trupp mit Pressluftatmern und Wärmebildkamera ausgerüstet hatte, wurde er auch schon zur Personensuche ins Gebäude geschickt. Auf Grund der Größe des Objektes gestaltete sich die Suche sehr schwierig und ein weiterer Trupp wurde zur Suche eingeteilt. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurden die ersten Vermissten gefunden.

Die Brandbekämpfung startet von einem anderen Gebäudeteil. Auch hier wurden Trupps unter Atemschutz im Gebäude eingesetzt. So galt es, den Brand in den Büros zu löschen und die Brandschutztore im Inneren zu kontrollieren, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Auch von außen wurde eine Brandbekämpfung durchgeführt. So wurde eine so genannte Riegelstellung aufgebaut. Hierbei werden benachbarte Gebäude vor einer zu hohen Wärmestrahlung geschützt und eine Brandausdehnung verhindert. Gleichzeitig konnte getestet werden, wie viel Wasser im Ernstfall zur Verfügung steht. Dabei wurde das Wasser aus anderen Straßenzügen zur Einsatzstelle geleitet.

Während des Übungsverlaufes wurde auch die Nellinger Jugendfeuerwehr alarmiert. Die Jungs übernahmen gleich die Strahlrohre der aktiven Wehrmänner und setzten die Brandbekämpfung fort. Nachdem alle Brandherde gelöscht wurden und sich alle vermissten Personen in medizinischer Versorgung befanden, wurde die Übung beendet.

Nun fand mit dem Niederlassungsleiter und dem Brandschutzbeauftragen der Firma Hella die Manöverkritik statt. Es konnten verschiedene Probleme besprochen und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden. „Alles in allem war es wieder eine gelungene Übung, somit konnte die Einsatzstelle aufgeräumt werden und die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft herstellen“, teilt die Feuerwehr abschließend mit. Der Tag wurde zusammen mit den Frauen und Kindern der Wehrmänner bei einem gemütlichen Familiennachmittag beendet.