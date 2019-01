Familienstreit eskaliert: 18-Jähriger verletzt seinen Bruder lebensgefährlich

Ein Familienstreit ist am Sonntag im Degginger Ortsteil Reichenbach (Landkreis Göppingen) eskaliert: Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei am Donnerstag mitteilen, soll ein 18-Jähriger seinen 21 Jahre alten Bruder lebensgefährlich verletzt haben.

Demnach sollen sich zuvor zwei Geschwister am Sonntag gegen 23.30 Uhr in einem Haus in Reichenbach gestritten haben. Die Auseinandersetzung eskalierte, als sich ein weiteres Geschwisterteil, der 18 Jahre alter Bruder, in die Auseinandersetzung einmischte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden soll dieser 18-Jährige plötzlich mit einem Messer auf seinen 21 Jahre alten Bruder eingestochen haben. Dabei verletzte er den 21-Jährigen schwer. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Haftbefehl erlassen

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat fest. Der Beschuldigte wurde am Montag auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Göppingen vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung lassen.

Das genaue Motiv werde derzeit noch ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Momentan soll es darum gegangen sein, dass der 21-Jährige nicht erwünscht gewesen sein soll und deshalb das Haus verlassen sollte. Dann sei es laut Bischofberger zum Streit gekommen: „Das müssen wir jetzt klären“, sagte er.

Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Bei der Tat soll ein Taschenmesser zum Einsatz gekommen sein. Die vermeintliche Tatwaffe wurde noch am Tatort beschlagnahmt. Weitere Spuren werden gesichert.