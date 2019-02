Falsche Handwerker erbeuten Geld und Schmuck

Unbekannte haben am Donnerstag in Geislingen Geld und Schmuck erbeutetet. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, gaben sich zwei Männer als vermeintliche Handwerker aus und führten so eine 90-Jährige hinters Licht.

Gegen 10 Uhr gingen laut Polizei zwei Männer in die Scheffelstraße. Sie klingelten an der Wohnungstür der 90-Jährigen. Sie öffnete den Männern, die vorgaben, das Badezimmer wegen eines Wasserschadens überprüfen zu wollen und gingen in die Wohnung.

Während einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, wühlte der zweite Mann im Wohnzimmerschrank. Dort fand er Schmuck und Geld. Er nahm die Sachen mit und ging wieder.

Keine Handwerker, sondern Diebe

Kurze Zeit später verließ auch der zweite Täter das Gebäude. Im Laufe des Tages stellte die 90-Jährige dann fest, dass sie es nicht mit Handwerkern, sondern mit Dieben zu tun hatte.

Die Frau schätzt einen Mann auf etwa 25 bis 30 Jahre und eine Größe von etwa 190 Zentimeter. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Arbeitsjacke.

Die Geislinger Polizei (07331/93270) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen.