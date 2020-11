Einer der drei besten Maurer-Gesellen lernte in Nellingen

Die Lehrlinge der Maurer und Betonbauer im Bereich der Bauinnung Ulm-Biberach haben ihre Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen. Drei von ihnen waren besonders gut und der Beste hat in Nellingen gelernt.

Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr der große feierliche Abschluss der Ausbildungzeit, die sogenannte Lossprechungsfeier, ausgefallen. Stattdessen wurden die Preisträger und die Preisträgerin persönlich besucht.

Zunftkluft und Gutscheine

Vorstandsmitglieder der Bauinnung haben die Maurer-Gesellen und die Maurer-Gesellin aus der Region Ulm/Alb-Donau für ihre herausragenden Prüfungsleistungen mit je einer Zunftkluft und Geldpreisen der Bauinnung bedacht. Außerdem erhielten sie jeweils einen Gutschein für einen Vorarbeiter-Kurs der Bauwirtschaft BW im Wert von rund 1200 Euro.

Die Ehrungen fanden in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben mit Abstand aber in feierlicher Atmosphäre statt. Die diesjährigen Preisträger sind: Daniel Kirchner, Maurer, mit der Note 1,7. Er arbeitet bei der Nellinger Firma Söll. Lucca Seitz hat seine Gesellenprüfung zum Maurer mit 1,8 abgeschlossen. Seine Ausbildung absolvierte er bei der Ehinger Firma Brotbeck. Ihre Prüfung zur Maurerin hat Michaela Gfereis mit der Note 1,9 bestanden. Sie arbeitet bei der Firma Maier in Ulm-Unterweiler.

Hoher Einsatz und persönliches Engagement

Alexander Rother, Geschäftsführer der Bauinnung Ulm-Biberach, sagte: Wir danken allen, die sich mit hohem Einsatz und persönlichem Engagement für die Ausbildung zum Handwerksgesellen einsetzen. Die Ausbildung zum Maurer und Beton-/Stahlbetonbauer ist Grundlage für vielfältige Weiterbildung zum Polier, Vorarbeiter, Meister, Techniker bis zum Bauingenieur.“

Rother erklärte weiter: „Wir haben sehr engagierte Gesellen und Gesellinnen, die sich mit Herzblut auf den Baustellen für ihre Projekte und Firmen einsetzen. Sie nutzen ihre Chancen nicht nur auf der beruflichen sondern auch auf sportlicher Ebene vom Deutschen bis zum Europa- und Weltmeister und sind auch deshalb Garanten für hohe handwerkliche Qualität.“