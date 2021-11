Einbruch ins Nellinger Feuerwehrgerätehaus

Diebe sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Nellinger Feuerwehrgerätehaus eingebrochen. Ein Zeuge wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht auf Licht im Feuerwehrgerätehaus aufmerksam. Als er mit seinem Auto angehalten hatte, kam zwei Männer aus dem Gebäude. Diese hatten Rettungsscheren in der Hand. Als sie den Zeugen erkannten, ließen sie die Beute fallen und flüchteten zu Fuß. Das Tor hatten sie mit einem Hebel aufgebrochen und innen zwei Feuerwehrautos durchsucht. Auf dem Fluchtweg konnten Handschuhe und ein Hebelwerkzeug sichergestellt werden.