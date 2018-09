Einbrecher verschüttet Wein

Ein Einbracher hat sich am Mittwoch an einem Wohnhaus in Nellingen zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, wachte eine Frau im Fuchsenweg am frühen Mittwochmorgen an einem kalten Luftzug auf. Sie schaute nach und stellte fest, dass eine Terrassentür offen war. Der Einbrecher war bereits verschwunden. Er hatte in der Wohnung nach Geld gesucht. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte.

Die Ermittler sicherten Spuren. Sie stellten hierbei auch fest, dass der Einbrecher innerhalb und außerhalb des Gebäudes eine Flasche Rotwein ausgeleert hatte.