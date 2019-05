Einbrecher schläft am Tatort ein

Einen nicht alltäglichen Fang machte die Polizei laut eigener Mitteilung in Geislingen am frühen Samstagmorgen: Kurz vor sechs Uhr meldeten Anwohner aus der Hauptstraße, dass sich ein Einbrecher an einem Modegeschäft zu Schaffen macht. Die Zeugen berichteten von viel Lärm aus dem Gebäudeinneren. Die Polizeistreifen konnten am Tatort feststellen, dass ein bis dato noch unbekannter Täter zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen hatte. Im Verkaufsraum waren mehrere Kleiderständer umgeworfen.

Polizei durchsucht Laden und wird fündig

Bei der Durchsuchung des Ladens stellten die Polizeibeamte dann aber doch den 31-jährigen Täter fest: Er lag, tief und fest schlafend, auf der Verkaufstheke. Er wurde festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme stand er laut Mitteilung erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein erster Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.