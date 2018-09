Einbrecher flüchtet mit Schmuck

Eine Frau reist auf der ganzen Welt umher – und kommt doch immer wieder an den Bodensee zurück. Perfekt wird das Glück, als sie dort auch noch ihren Schatz trifft. So in etwa lautet die Geschichte hinter dem Bodensee-Song, den eine Produktionsfirma aus Göppingen jetzt veröffentlicht hat. Im zugehörigen Video spielt vor allem Lindau eine Rolle.

„Geplant waren Filmaufnahmen rund um den Bodensee. Wir sind aber über Lindau nur knapp hinausgekommen, weil uns die Stadt so gut gefallen hat“, sagt Paul Wolf von der „Song Design Factory“, ...