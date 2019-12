Ein schöner Abend bei TSV Berghülen

Einen schönen Abend erlebten die, wenn auch etwas wenigen, Anwesenden am Wochenende beim TSV-Abend in Berghülen.

Unter dem Motto: „… wohlfühlen in Berghülen, … wohlfühlen bei TSV!“ wurde so einiges von den Abteilungen geboten und man fühlte sich richtig wohl. Angefangen von der Turngruppe Aerobic mit Step, über witzige Wortspiele der Volleyballer, bis hin zum Quiz der Fußballer war für jeden etwas dabei. Gerade beim Tanz der „alten Frauen“ der Schachabteilung war das Gelächter ganz groß und auch beim Tanz mit Rollator, der Rolling Old Bones, konnte man sich gut amüsieren.

Die Zumba-Tanzgruppe wollte man dann auch kaum von der Bühne lassen, sodass eine Zugabe nach der anderen fällig war. Bei den Ausschnitten vom TSV-Abend von 1988, sowie des Jugendnachmittages von 1989, war das Rätselraten bei manchen recht groß. … Ist das nicht … wer war das noch gleich mal … wie hieß der noch mal? Da gab es auf jeden Fall genug Gesprächsstoff. Auch munden ließ man es sich, wobei besonders der Lachs der Renner war.