Ein riesiger Rettich weist den Weg zum Ball

Bunte Girlanden hängen an der Decke. Dazu ein riesiger Rettich. Gäste, die am Samstagabend in die Festhalle nach Nellingen kamen, wussten sofort: Dort steigt der Rettichball. Viele Narren hatten sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Sportler, Teufelinnen, Mäuse, Pilze und Personen in allerlei tierischen Verkleidungen schlängelten sich zur Eingangstür der Festhalle. Am Einlass wurden die Personalausweise kontrolliert. Ab 16 Jahren durfte mitgefeiert werden.

Im Inneren war es warm und bunt. Das Licht war gedämpft, die Musik lud zum Tanzen ein. DJ Guddi legte auf. Viele Jugendliche standen zunächst in kleinen Gruppen zusammen, bewegten sich dann zum Takt mit. Die Nellinger Vereine stemmen den Rettichball zusammen. Jedes Jahr zeichnet ein anderer Verein verantwortlich. In diesem Jahr war es der Reit- und Fahrverein. Doch deren Vorsitzender Karl Kammer wusste auch: Alleine geht das trotzdem nicht. Alle Vereine Nellingens ziehen an einem Strang und zeigen Einsatz, um den Faschingsball zu einem Erlebnis zu machen.

So wurde die Festhalle gemeinsam geschmückt und auch die jeweiligen Dienste am Samstagabend und der Nacht eingeteilt. Ein Helferkreis sei entstanden, um die richtige Atmosphäre zu schaffen. Diese Gemeinsamkeit mache den Rettichball auch zu etwas Besonderem. Um 20.02 Uhr fiel am Samstag dann der Startschuss für die närrische Nacht in Nellingen. Bis 3 Uhr wurde getanzt, gesungen und gefeiert.

„Es gab keine Reibereien. Es war ein schöner, gelungener und gut besuchter Faschingsball“, zieht Karl Kammer das Fazit. Im kommenden Jahr habe der Harmonika Club den Hut in Sachen Organisation auf. „Natürlich unterstützen wir Vereine aus Nellingen uns gegenseitig und wir freuen uns schon darauf“, so Kammer. Denn nach dem Rettichball sei vor dem Rettichball.