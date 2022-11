Gerichtsverhandlung: Mann baut eigenes Maschinengewehr

Weil er ein Maschinengewehrmodell aus dem Zweiten Weltkrieg besessen und dieses zudem in einer lauen Augustnacht vor zwei Jahren in der Nähe des Oppinger Segelfluggeländes mit scharfer Munition ausprobiert hatte, verurteilte das Ulmer Amtsgericht einen 35-Jährigen Älbler unter anderem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Mehrere Menschen im Nellinger Ortsteil Oppingen hatten am 23. August 2022 ab etwa 4.30 Uhr Feuerstöße gehört, wie sie charakteristisch sind für Maschinengewehre. Ermittlungen der Polizei führten zu dem 35-Jährigen, die Hausdurchsuchung förderte ein schussfähiges MG 42 zutage – ein Modell, das die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg einsetzte, und das leicht abgewandelt teils noch bei der Deutschen Bundeswehr unter der Bezeichnung MG 3 eingesetzt wird. Zudem fanden die Ermittler aber auch noch etliche andere Waffen sowie Waffenteile und Munition, die meisten davon durfte der Mann gar nicht legal besitzen.

Weiterhin wurde dem 35-Jährigen vorgeworfen, sich am 23. April 2021 betrunken in sein Auto gesetzt und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Ulm geliefert zu haben. Dabei war er innerorts mit bis zu 150 km/h unterwegs. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er zu diesem Zeitpunkt keine. Zudem wurde ihm von der Polizeistreife, von der er sich schließlich im Gewerbegebiet an der Blaubeurer Straße stoppen ließ, vorgeworfen, das Polizeiauto gerammt zu haben.

„Das ist wie Briefmarkensammeln“

Bei der Polizei und vor Gericht räumte der Mann die Taten umfänglich ein. Nur dass er das Polizeiauto gerammt habe, stritt er ab. Er erklärte auch warum und woher er die ganzen Waffen und das MG hatte. Er sagte, er sammle leidenschaftlich Uniformen und Uniformteile von Polizei und Marine ab der Zeit des deutschen Kaiserreichs über die Weimarer Republik und die DDR bis heute. Rund eintausend Uniformen habe er über die Jahre gesammelt. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr sei auch sein Interesse an Waffen erwacht.

Der Vorsitzende Richter fragte: „Was waren die Waffen für Sie?“ Der Mann antwortete: „Das ist wie Briefmarkensammeln. Die Waffen gehören ja auch zur Uniform.“ Wo er die Waffen und Waffenteile herhatte, wollte der Richter wissen. „Von der Schweiz ist es recht einfach, aber auch aus Tschechien oder Polen. Die Leute, die so etwas verkaufen, sind sehr vorsichtig“, erklärte der Mann. Und wie sei er mit diesen Leuten oder ihren Mittelsleuten in Kontakt getreten? „Probieren Sie es im Bahnhofsviertel von Frankfurt“, schlug der Angeklagte vor.

Ihm sei es bloß ums Sammeln gegangen, versicherte er. „Wir Sammler werden schnell mit Rechtsradikalen in einen Topf geworfen.“ Er aber lehne diese Gesinnung ab. Die Ermittler hatten bei ihm auch einige Gegenstände mit Nazisymbolen gefunden wie beispielsweise einen Kerzenleuchter mit Hakenkreuz. Die hätten ihm Freunde geschenkt, weil er ja „Sammler“ sei, und seither hätten diese Gegenstände in der Ecke gestanden und Staub angesetzt.

„Ein funktionsfähiges MG 42 hat man nicht jeden Tag“

Das Maschinengewehr, sagte er, habe er mit Teilen aus verschiedenen Quellen zusammengebaut, einige Teile habe er sogar legal erwerben können. Und nachdem er bei einer Feier einem anderen Militariasammler von seinem MG 42 erzählt hatte, sei man auf die Idee gekommen, die Waffe auszuprobieren. Dafür suchten sie eine Stelle in der Nähe des Oppinger Segelflugplatzes auf. Der Mann erklärte: „Wir haben den Ort bewusst ausgesucht, damit die Projektile in die Böschung gehen und keinen Schaden anrichten. Wir wollten eben schauen, ob die Waffe überhaupt funktioniert. Man kann damit ja schlecht zur Bundeswehr an den Schießstand gehen.“

Wobei die Bundeswehr eine solche zusammengestückelte Waffe längst aussortiert hätte, wie der waffentechnische Gutachter sagte, der das ganze Arsenal begutachtet hatte. Über das Maschinengewehr sagte er: „Das war schon ein Highlight. Ein funktionsfähiges MG 42 hat man nicht jeden Tag.“ Es bestehe aus Teilen aus dem ehemaligen Jugoslawien aber habe auch Originalteile aus dem Dritten Reich. Insgesamt seien die Teile „beansprucht“ und die Waffe in mäßigem Zustand, das MG sei aber nichtsdestotrotz eine hochgefährliche Waffe.

Hochgefährlich war auch die wilde Autofahrt im April 2021. So richtig erklären, warum er sich betrunken und ohne Fahrerlaubnis hinters Lenkrad seines 300-PS-Autos setzte, konnte der Mann nicht. „Es war ein Scheißtag und ich habe mit ein paar Kollegen getrunken. Ich dachte, dreh ne Runde und fahr wieder heim“, sagte er. In Höhe des Lehrer-Tal-Tunnels auf Ulmer Stadtgebiet will er erstmals den Streifenwagen bemerkt haben, als der neben ihm fuhr. Und dann habe er Gas gegeben. Er bretterte mit rund 130 km/h über den Blaubeurer Ring. „Die Richtgeschwindigkeit für Autobahnen haben Sie eingehalten“, scherzte der Richter.

„Ohne die Waffen kann ich besser schlafen“

Im Gewerbepark zwischen Baumarkt und Geflügel-Fastfood-Restaurant stoppte er schließlich seinen Wagen. Und ob dann er mit seinem Auto in den Streifenwagen rollte, wie die Polizisten damals zu Protokoll gaben, oder ob der Streifenwagen an seinem Auto entlang geschrammt ist, wie der Mann beharrte („Ich räume alles ein, aber das nicht!“), war letztlich gerichtlich nicht zu klären und hatte ohnehin keinen Einfluss auf das Urteil.

Das Gericht verurteilte den Uniformsammler zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe. Diese ist jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Das bedeutet: Wenn der Mann sich die kommenden drei Jahre nichts mehr zuschulden kommen lässt und er die Geldbuße in Höhe von 5000 Euro innerhalb dieser Zeit bezahlt, bleibt ihm die Haft erspart. Der Richter sagte: „Eine Bewährungsstrafe ist keine Selbstverständlichkeit beim Schöffengericht. Wir sind aber der Meinung, dass Sie eine Bewährung verdienen.“ So habe er aktiv an der Aufklärung mitgewirkt.

Das Gericht sei überzeugt, dass er künftig weder waffenrechtliche Straftaten verüben noch sich im Straßenverkehr danebenbenehmen werde. Beides dürfte auch schwierig werden. Denn sein 300-PS-Auto wird eingezogen. Bis er einen neuen Führerschein beantragen kann, müssen mindestens neun Monate vergehen. Zudem erging von Amts wegen ein Waffenverbot gegen ihn. Die Waffen, Waffenteile und Munition sowie die Gegenstände mit Nazisymbolen erhält er nicht zurück. Und irgendwie schien dem Mann in dieser Hinsicht ein Stein vom Herzen zu fallen, als er sagte: „Das ist nicht schlimm. Ich sammle Uniformen. Ohne die Waffen kann ich besser schlafen.“