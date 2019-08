Ein Fest für Talente: Hülencup lockt in die Dorfmitte

Nach zweijähriger Pause hat am Wochenende wieder der Hülencup in Berghülen stattgefunden. Es war die vierte Ausgabe des sportlich-gemütlichen Festes.

Die von der Jugendgruppe des TSV Berghülen organisierte Veranstaltung rund um die Hüle lockte Jung und Alt in die Dorfmitte. Mit über 70 Teilnehmern im Alter zwischen drei und 75 Jahren war der Hülencup ein passendes Fest für Oma, Opa und ihre Enkelkinder.

Bis zu 100 Punkte möglich

Der aufgebaute Parcours bot zehn verschiedene Stationen, an denen die Teilnehmer auf ihrem Laufzettel bis zu 100 Punkte sammeln konnten. Ob Schießen auf die Fußballwand, Bierkisten-Stapeln oder unterschiedliche Geschicklichkeitsspiele: Für jeden Geschmack und jedes Talent war etwas dabei, was am Abend dann auch mit Preisen belohnt wurde. Jan Breitinger, der Jugendleister der Fußballabteilung, sagte: „Die Organisation übernahmen hauptsächlich die Jugendgruppen des TSV Berghülen.“

Den obligatorischen Fassanstich übernahmen Bürgermeister Bernd Mangold und Hans-Friedrich Kumpf von der Kaiser Brauerei Geislingen. Sie eröffneten damit offiziell das Abendprogramm.

Anschließend wurde mit guter Laune, aber bei wechselhaftem Wetter noch bis in die späte Nacht hinein gefeiert. So spielten eine Partyband und das Trio des Ex-Berghülers Thomas Schlotter auf. Der Sonntag war dann dem Kulinarischen gewidmet, leckere Speisen mit musikalischer Unterhaltung rundeten das gelungene Fest bei Kaiserwetter ab.