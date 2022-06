DJ-Abend der Musikerinitiative Geislingen

Die Musikerinitiative Geislingen bietet drei Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Musikerinitiative an der Hauptstraße in Geislingen an. Ab jetzt gibt’s an jedem letzten Wochenende im Monat Donnerstags Neues aus Hofis Schatztruhe zu hören. Von Heavy Metal über Hardrock bis hinzu Obskurem und Prog ist alles möglich beim DJ-Abend Steel Mill Nights am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 24. Juni, findet wie jeden letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr eine Karaoke-Party statt. Und am Sonntag, 26. Juni, hat der Biergarten ab 14 Uhr geöffnet, dort gibt es handgemachte Flammkuchen. Weitere Infos unter www.miev.info