Diese Jury bewertet die Maibäume auf der Laichinger Alb

Jetzt ist Schnelligkeit gefragt: Wer sich für den Maibaumwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ anmelden möchte, der hat noch bis zum Dienstag, 23. April, Gelegenheit dazu. Die Anmeldung geht ganz einfach: Wer plant, am Wettbewerb um den schönsten Maibaum teilzunehmen, schickt eine E-Mail an redaktion.laichingen@schwaebische.de – mit dem Betreff „Maibaum 2019“. Bitte geben Sie auch Ihre Kontaktdaten mit an, wann gekranzt und wann der Baum an welchem Ort aufgestellt wird.

Vorfreude auf Bewertungstour

Voller Vorfreude sind schon die Mitglieder der Jury, die sich die Maibäume Stück für Stück anschauen werden. Die große Bewertungstour wird am 8. Mai stattfinden. Dann stehen hoffentlich alle Maibäume und trotzen dem Wetter auf der Alb.

Die Jury-Mitglieder sind derweil auch schon gefunden. Mit von der Partie ist der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp. Er hat die Schirmherrschaft für den Maibaumwettbewerb übernommen. „Das ist doch eine schöne Geschichte, die Tradition hat“, ist das Gemeindeoberhaupt der Meinung und sagte zu. Nicht groß überlegen musste Elisabeth Enderle. Auch von ihrer Seite kam direkt: „Ich bin dabei.“ Elisabeth Enderle ist die Ortsvorsteherin von Feldstetten und kennt sich mit Maibäumen bestens aus. Sie zählt zudem zu den Titelverteidigerinnen. Im vergangenen Jahr sicherten sich die Feldstetter den Titel des schönsten Maibaums. Zudem wurde die Maibaumprämierung im Teilort von Laichingen gefeiert.

Franko Kopp ist der Schirmherr. (Foto: Scholz)

Eine direkte Zusage, als Jury-Mitglied zu fungieren, kam auch von Pfarrer Karl Enderle, dem katholischen Seelsorger für die Laichinger Alb. Für ihn wird es das erste Mal sein, dass er mit auf die Bewertungstour geht. Der ehemalige Förster ist ebenfalls „vom Fach“ und schon sehr auf die Gestaltung der Bäume gespannt. Neugierde überwiegt bei der Merklingerin Irene Gröh-Schaufler. Die Vorsitzende des Vereins für Homöopathie und Lebenspflege ist auch als Clown Lina bekannt. Doch Gröh-Schaufler ist nicht nur Clown, sondern auch Humorberaterin, Gesundheitspädagogin, Lach-Yoga-Leiterin und Humortrainerin – beste Voraussetzungen also für eine lebensfrohe Bewertungstour der Maibaum-Jury. Die Runde wird durch Maike Scholz als Redakteurin der „Schwäbischen Zeitung“ komplettiert.

Elf Gruppen, elf Maibäume: Im vergangenen Jahr siegte die IG Maibaum aus Feldstetten mit 210 Punkten, gefolgt von Machtolsheim mit 202 Punkten und Westerheim mit insgesamt 194 Punkten. Es gilt also, den Feldstettern den Titel abzunehmen.

Es lockt ein flüssiger Gewinn

Natürlich gibt es beim Maibaumwettbewerb auch etwas zu gewinnen. Partner bei der Aktion ist nämlich erneut die Berg Brauerei. Der Sieger erhält als ersten Preis 50 Liter Bier der Berg Brauerei. Der zweite Platz freut sich über 30 Liter und als dritter Preis werden 20 Liter Bier ausgelobt. Hinzu kommt eine schicke Urkunde der „Schwäbischen Zeitung“, die den Erfolg und jeweiligen Platz der jeweiligen Gruppe dokumentiert.

Im vergangenen Jahr setzte sich die Jury aus dem Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann, Bücherei-Leiterin Marion König und dem SZ-Redaktionsleiter Johannes Rauneker zusammen. (Foto: Scholz)

Arbeiten Hand in Hand: Einige Gruppen haben sich schon angemeldet und sind bereits auf der Suche nach dem perfekten Baum, der zumeist die Ortsmitte zieren wird. Die Erfahrung hat gezeigt: Die Bewertung der Maibäume ist gar nicht so einfach. Im vergangenen Jahr bestand die Jury aus dem Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann, der Laichinger Bücherei-Leiterin Marion König und dem SZ-Redaktionsleiter Johannes Rauneker. Sie fuhren von einem zum nächsten Baum – immer mit im Gepäck ist ein Bewertungsbogen, um die wichtigsten Aspekte festzuhalten.

Wie viele Kränze gibt es? Trägt die Krone Schmuck? Gibt es Sinnbilder am Stamm und ist dieser entrindet, gepflegt oder auch besonders gestaltet? Das sind nur Teile der Bewertungskriterien, die dann die diesjährige Jury mit Franko Kopp, Elisabeth Enderle, Karl Enderle, Irene Gröh-Schaufler und Maike Scholz abarbeiten wird. Klar ist dennoch: Am Ende wird es einen Sieger geben, der bei der feierlichen Maibaumprämierung in Nellingen jubeln wird.

Mehr entdecken: Laichinger Alb sucht schönsten Maibaum

Mehr entdecken: Schönster Maibaum auf der Laichinger Alb steht fest