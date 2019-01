Diese Herausforderungen hat Nellingen 2019 zu meistern

Die Aufgaben sind vielfältig und reichlich. „Gerade für kleine Kommunen ist eine Zusammenarbeit wichtig, um den Aufgaben gerecht zu werden“, sagt der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). Das sei im vergangenen Jahr so gewesen und gelte auch wieder für das Jahr 2019. Das Nellinger Gemeindeoberhaupt gibt einen Rück- und Ausblick.

Rückblick:

„Zur Gesamtsituation lässt sich eigentlich sagen, dass wir Aufgaben haben, die sich auch über mehrere Jahre ziehen“, erklärt Kopp. Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde Grundstücke erwerben – beispielsweise um das Baugebiet Bruckäcker im sechsten Abschnitt fortzuführen. „Insgesamt wohnen im Baugebiet schon 300 Menschen. Im fünften Abschnitt gab es 30 Bauplätze. Wir wollen den Baukomplex jetzt abschließen“, zeigt der Bürgermeister auf. Grundstückerwerb war auch mit Blick auf das Gebiet Geislinger Linde II möglich.

Ausgleichsfläche schaffen

Wo gebaut wird, muss Ausgleich geschaffen werden. Dahingehend beschäftigte sich die Kommune intensiv mit einem so genannten Ökokonto. „Wir konnten Waldgrundstücke mit gut zehn Hektar erwerben, um darauf das Totholzkonzept umzusetzen“, zeigt Kopp auf. Das heißt: Weist die Kommune beispielsweise Bauland aus, dann muss ein Flächenausgleich erbracht werden. In einem System werden so genannte Ökopunkte gesammelt. Das Alt- und Totholzkonzept könnte dazu beitragen. Es entspricht der Verpflichtung, dass bei einer Bewirtschaftung von Wald trotzdem der Artenschutz, zum Beispiel stabile Tierpopulationen, gewährleistet wird. Dazu gibt es zwei Säulen: Es gibt die Waldrefugien, also Kleinflächen im natürlichen Zerfall, und die Habitatsbaumgruppen mit Altholzinseln.

Breitband-Ausbau schreitet voran

Ein viel diskutiertes und aufwendiges Thema sei der Breitbandausbau. Kopp freute sich, dass es einen Förderzuschuss seitens des Landes gab. Die Auftragsvergabe für den Breitbandausbau in Oppingen und im Gewerbegebiet Nellingen ist Geschichte, jetzt erfolgt die Umsetzung. Hinzu kommt der Backbone-Ausbau, für welchen 481 000 Euro im Haushalt 2018 zur Verfügung standen. Im vergangenen Jahr wurde auch ein Zuschussantrag gestellt, auf dessen Bewilligung gehofft und gewartet wird. Kraft habe diese Thematik schon oft gekostet – zumal eine Ausschreibung aufgrund 30 Prozent Mehrkosten zunächst aufgehoben werden musste.

Wichtiges Projekt war der Grünmasseplatz. (Foto: Scholz)

Ein Kampf sei es auch gegen die Lärmbelästigung aufgrund des Straßenverkehrs auf der Merklinger Straße gewesen. Die innerörtliche Landesstraße ist von Löchern gespickt. Die Gemeinde konnte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer erreichen. „Die Anwohner bestätigen, dass es etwas bringt“, freut sich Kopp.

Seniorenzentrum ist wichtiges Projekt

Neben der Erschließung des Gebiets Oppinger Grund III, mit welcher im November 2018 begonnen wurde, wird auch auf das geplante Seniorenzentrum an der Römerstraße geschaut. Das Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen. Dort möchte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Finanzier und Träger eine Einrichtung bauen.

„Ein Ergebnis im Jahr 2018 war auch der Grünmasseplatz“, fügt der Bürgermeister an. Dieser habe sich mittlerweile eingespielt.

Spielen sei ein wichtiges Stichwort: Im Kindergarten Nellingen konnte eine neue Kleinkindgruppe eingerichtet werden.

Ausblick:

2019 werde ebenso ein spannendes Jahr mit vielen interessanten Themen, ist sich der Nellinger Bürgermeister gewiss. Bei diesen Themen zeige sich, was er anfangs betont: Manche Projekte ziehen sich über einen längeren Zeitraum. So auch der Ausbau der Ortsdurchfahrt, also der innerörtlichen Landesstraße (Merklinger und Aicher Straße). In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Land Baden-Württemberg soll nicht nur die Fahrbahn verbessert werden. Die Gemeinde möchte die alte Wasserleitung austauschen. Dazu werden Vollsperrungen benötigt, weshalb das Vorhaben auch in zwei Abschnitten geplant wird.

Der Zustand der Merklinger Straße war im Jahr 2018 Thema und wird es auch in diesem Jahr bleiben. (Foto: Scholz)

Mit dabei ist ebenso erneut der Breitbandausbau. „Wir hoffen auch auf den Zuschussbescheid für eine Förderung für Backbone“, so Kopp. Hoffnung sei auch im Spiel, wenn es um den Antrag für die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm gehe. Nellingen und auch Oppingen wünschen sich einen Zuschlag und somit die Genehmigung beider Anträge.

Ortsumfahrung ist heißes Thema

„Ein ganz heißes Thema in der Bevölkerung ist die Ortsumfahrung Nellingen. Da werde ich auch in weitere Gespräche gehen“, verspricht der Nellinger Bürgermeister.

Weiteres Ziel in diesem Jahr ist die Aufnahme des Bebauungsplanverfahrens für Bruckäcker VI und Geislinger Linde. Mit Blick auf die Bauplatzsituation sei die Kommune „immer gut dabei“ und habe deswegen auch solch eine gute Bevölkerungsentwicklung. Nellingen hat die 2000-Einwohner-Marke geknackt.

Darüber hinaus soll das Totholzkonzept zur Umsetzung kommen. Um die Umsetzung gehe es auch beim Bau des Seniorenzentrums an der Römerstraße. „Wir wollen die gemeindeeigene Fläche an die AWO verkaufen, damit dann mit dem Bau begonnen werden kann“, zeigt Kopp auf und fügt an: „Das ist ein weiteres wichtiges Thema in diesem Jahr.“

Römerstraße im Blick

Die Römerstraße rückt nochmalig in das Blickfeld der Verwaltung. Es geht um die Abwasserbeseitigung. Überflutungen seien dort häufiger das Problem. „Es wird künftig noch mehr Hochwasser geben“, ist der Bürgermeister der Meinung. Technologie müsse angepasst werden. Kanalplanungen und -berechnungen sollen helfen, die Lage zu verbessern.

Man sieht also, dass es im Jahr nicht nur um einzelne Gemeindeaufgaben geht. Franko Kopp

Abwasser ist auch dann in Nellingen Thema, wenn es in diesem Jahr um die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe in Lonsee geht. Nellingen ist Mitglied im Abwasserzweckverband Oberes Lonetal, leitet sein Abwasser nach Lonsee. Im insgesamt 7,5 Millionen Euro teuren Projekt sei die Kommune mit gut einer Millionen Euro beteiligt. „Man sieht also, dass es im Jahr nicht nur um einzelne Gemeindeaufgaben geht“, so Franko Kopp. Themen wie der Bahnhof Merklingen oder auch das interkommunale Gewerbegebiet würden auch in diesem Jahr die Gemeinschaft beschäftigen.

Doppik im Finanzwesen

Noch etwas steht Nellingen bevor, das teilweise von umliegenden Kommunen schon umgesetzt wird: Das Finanzwesen wird auf Doppik, also auf doppelte Buchführung, umgestellt. Dahingehend ist Kämmerer Werner Zimmermann intensiv involviert.

Themen und Anliegen und somit die Zukunft der Kommune gestalten: Kommunalwahlen finden am 26. Mai statt. „Ich hoffe, dass wir wieder Mitbürger bekommen, die sich engagieren wollen“, sagt Bürgermeister Franko Kopp.

