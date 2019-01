Diese Herausforderung muss Berghülen 2019 meistern

Die Aufgaben als Bürgermeister sind vielfältig. Deswegen schaut der Berghüler Schultes Bernd Mangold auf ein „arbeitsreiches“ Jahr 2018 zurück und ist sich gewiss: 2019 wird nicht weniger spannend – vor allem auch finanziell. „Die schuldenfreie Zeit wird vorbei sein“, sagt das Gemeindeoberhaupt im Rück- und Ausblick mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Rückblick:

„Unser großer Schwerpunkt im vergangenen Jahr war der Friedhof mit der Erweiterung sowie die Sanierung der Aussegnungshalle“, erzählt Mangold. Die Aussegnungshalle ist fertiggestellt und auch schon im Betrieb. 1,6 Millionen Euro wurden investiert. Die Arbeiten im Außenbereich sind noch nicht abgeschlossen. Diese waren in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der dritte Bauabschnitt steht noch aus. Bei diesem geht es unter anderem um die Versetzung der Außenmauer.

Die Aussegnungshalle und der Friedhof sind wichtige Maßnahmen in Berghülen. (Foto: Scholz)

„Der Anlass für die Arbeiten war, dass wir nicht mehr ausreichend Doppelgräber zur Verfügung hatten. Trotz der Zunahme der Urnenbestattung haben wir aber auch die Nachfrage nach Doppelgräbern“, schaut der Bürgermeister auf die Anfänge zurück. Damit kam auch das Thema der alternativen Bestattungsformen – Rasengräber, Urnenwand, Baumgräber ähnlich des Friedwaldes – auf.

Kommune ist Vorreiter

Es gab weitere Themen, die die Kommune beschäftigten. Darunter auch die Ladesäule für Elektro-Autos und damit verbunden die Anschaffung des E-Fahrzeugs im Rahmen des Mietwagenmodells „swu2go“ – in Kooperation mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm und dem Albwerk in Geislingen. Seit November vergangenen Jahres steht der Elektro-Renault des Typs Zoé an der Ecke Kirchstraße/Klosterhof. Ein Projekt, bei dem Berghülen als Vorreiter voranging. Das passe zur Gemeinde; mit Zukunftsprojekten habe man oft die Nase vorn, meinte damals Bernd Mangold. Zahlen verdeutlichen das. Biogas, Windkraft und Solarenergie: In der Gemeinde Berghülen wurden im Jahr 2017 insgesamt 23 Millionen Kilowattstunden an regenerativen Energien produziert. Sechs Millionen Kilowattstunden verbrauchte die Gemeinde. Das Angebot mit einem Elektro-Fahrzeug im Car-Sharing-Bereich sei ein weiterer Schritt.

Dieses Elektro-Auto kann in Berghülen gemietet werden. (Foto: Scholz)

Ein Schritt war auch die Umstellung im Haushaltswesen von der Kameralistik auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das der Doppik ähnlich ist, also der doppelten Haushaltsführung. Dahingehend galt es, den Durchblick zu behalten. Das Thema der guten Orientierung sei auch bei der Neubeschilderung der Wanderwege gefragt gewesen. Infotafeln, Werbematerialien und Ortsplan: In Sachen Tourismus wolle Berghülen ebenfalls auf dem neuesten Stand sein.

Ausblick:

In diesem Jahr gibt es ebenfalls thematische Schwerpunkte, die die Kommune setzen möchte – neben vielen anderen Dingen, die abgearbeitet werden müssen und beschäftigen, so Bernd Mangold. 2019 wird das neue Feuerwehrfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20, ausgeliefert. Es soll ein Fahrzeug mit Baujahr 1985 ersetzen. 340 000 Euro Gesamtsumme sind anvisiert. Hinzu komme möglicherweise noch ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW). „Auf jeden Fall wird es ein herausragendes Ereignis“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Jüngst sprachen die Gemeinderatsmitglieder über Förderanträge für das entstehende Backbone-Netz im Alb-Donau-Kreis. Es geht also um den so wichtigen Breitbandausbau. Berghülen wird eine zwölf Kilometer lange Trasse stemmen müssen. Gelder sind in den Haushalt 2019 eingestellt: „Falls wir den Zuschussbescheid und eine entsprechend ausführende Firma bekommen. Sonst wird vielleicht im Jahr 2020 gebaut“, sagt Mangold und fügt an: „Das ist ein richtig großes Projekt und wird uns von der Finanzkraft stark beanspruchen.“ Die Backbone-Trasse sei allerdings Grundlage für weitere Ausbauschritte. Die Trasse kommt von Blaustein und verläuft über Berghüler Gemarkung dann in Richtung Suppingen. Für diese Maßnahme entstehen Gesamtkosten von 2 058 798 Euro. Gehofft wird auf eine Förderung von 704 256 Euro. „Wir werden allerdings einen Ausgleichstock-Antrag vorbereiten“, zeigt der Bürgermeister auf.

Wir müssen wieder etwas anbieten, aber wir haben keine Flächen im Flächennutzungsplan und müssen diesen zunächst fortschreiben. Bürgermeister Bernd Mangold

Auf seiner To-do-Liste steht ebenso die Entwicklung der Kommune – mit Blick auf Bau- und Gewerbeplätze. Im Berghüler Baugebiet „Blaubeurer Höhe“ steht noch ein Bauplatz zur Verfügung; ein weiterer ist reserviert. Die Gemeinde sei allerdings im Gespräch und somit in Grundstücksverhandlungen für ein neues Baugebiet. Vorgesehen ist ein kleineres mit zehn Plätzen, mit dessen Erschließung vielleicht schon in diesem Jahr begonnen werden könnte. Eine weitere Fläche für insgesamt 30 Bauplätze ist zudem in Aussicht. Die Erschließung ist für 2020 vorgesehen. Auch im Teilort Bühlenhausen gebe es Möglichkeiten. Wann was angepackt wird, werde die Entwicklung zeigen.

Voll belegt ist auch das Berghüler Gewerbegebiet „Sinkenbreite“. „Wir müssen wieder etwas anbieten, aber wir haben keine Flächen im Flächennutzungsplan und müssen diesen zunächst fortschreiben“, erklärt Mangold. Das gehe nicht so schnell.

Albi bereitet Sorgen

Sorge bereitet dem Berghüler Bürgermeister die Entwicklung des Fruchtsaftherstellers Albi: „Man weiß noch nichts. Ich persönlich glaube nicht, dass der Standort erhalten bleibt. Doch dann bleibt die Frage, was Edeka in Zukunft plant. Mir wäre es am liebsten, wenn dort wieder ein solches Angebot entstehen würde, aber es gibt noch zu viele Unsicherheiten.“ Fest steht für Bernd Mangold aber: „Auch die Gemeinde wird reagieren müssen.“

Mehr entdecken: So liefen die ersten Verhandlungen beim Fruchtsafthersteller Albi

Wie geht es weiter beim Fruchtsafthersteller Albi in Berghülen? Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft, Betriebsrat und Edeka-Geschäftsführung. (Foto: Michael Kroha)

Treffensbuch und die Breitbandversorgung, ein neuer Kinderspielplatz im Berghüler Baugebiet, die Ortskernsanierung Bühlenhausen, für welche nun ein Entwicklungskonzept erstellt werden soll, um Förderanträge zu stellen oder auch die anstehende Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres: Für Berghülen gebe es eine Menge zu tun.

Die schuldenfreie Zeit wird für Berghülen vorbei sein – spätestens im Jahr 2020. Bürgermeister Bernd Mangold

Im Blick behält das Gemeindeoberhaupt zudem die Auflösung der Pflanzenkläranlage Treffensbuch. Ein Anschluss an den Kanal, der von Merklingen kommt, soll erfolgen, damit das Abwasser künftig ebenso zur Kläranlage Steinhäule in Neu-Ulm abgeleitet werden kann. „Der Gemeinderat hat dazu einen Grundsatzbeschluss gefasst. Wir müssen Planungen anlegen und Ausschreibungen vorbereiten.“

Derzeit sitzt Bernd Mangold noch über weiteren Zahlen. Der Haushalt 2019 wird vorbereitet. „Für diese Vorhaben mit entsprechenden Summen reichen unsere Rücklagen nicht mehr aus. Die schuldenfreie Zeit wird für Berghülen vorbei sein – spätestens im Jahr 2020“, prognostiziert der Bürgermeister, der der Kommune mit seinen 1942 Einwohnern seit 28 Jahren vorsteht.