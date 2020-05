Diese Entscheidungen trifft der Berghüler Gemeinderat in einer virtuellen Sitzung

Die jüngste Gemeinderatssitzung in Berghülen hat am Dienstag, 21. April per Videokonferenz mit allen Gemeinderäten stattgefunden. Das teilte die Gemeinde jetzt schriftlich mit. In der Sitzung ging es um das Neubaugebiet „Blaubeurer Höhe V“ sowie Investitionen in das Neubaugebiet „Östlicher Ortsrand IV“

Zu Beginn sprachen die Mitglieder des Gemeinderats über die Neuanlage des Spielplatzes beim Neubaugebiet „Blaubeurer Höhe V“ in Berghülen. Die Ratsmitglieder Alexandra Krauß und Miriam Keßler stellten dabei ihre vorab mit der Gemeindeverwaltung abgestimmten Planungen und Wünsche vor. Da im Haushaltsplan für diese Maßnahme 40 000 Euro veranschlagt sind, können jedoch nicht alle Gerätewünsche realisiert werden.

Der Spielplatz wird daher mit einem Spielturm mit Sandbereich, einer Wippe und einer Seilbahn ausgestattet. Auf eine Schaukel wird verzichtet, da diese auf den anderen Spielplätzen vorhanden sind und eine Sitzgelegenheit wird in Eigenleistung beziehungsweise auf Spendenbasis erstellt, entschieden die Ratsmitglieder.

Aufgrund dieser Faktenlage erließ Bürgermeister Bernd Mangold die Eilentscheidung, dass die Firma Seibel Spielplatzgeräte mit der Lieferung und dem Aufbau der Spielgeräte zum Preis von rund 40 000 Euro beauftragt wird. Die Spielgeräte werden voraussichtlich noch im späten Herbst diesen Jahres geliefert und aufgebaut.

700 000 Euro werden benötigt

Als zweiter Punkt stand eine Kreditaufnahme in Höhe von 700 000 Euro für die Erschließung des Neubaugebiets „Östlicher Ortsrand IV“ in Bühlenhausen auf der Tagesordnung. Der Gemeindeverwaltung liegen Angebote der Raiffeisenbank Berghülen und der Sparkasse Ulm vor, wobei die Sparkasse dieses Mal das günstigere Angebot abgegeben hat.

Mit der Sparkasse Ulm wird deshalb, ebenfalls per Eilentscheidung des Bürgermeisters, eine Kreditvereinbarung für die Erschließung des Baugebiets „Östlicher Ortsrand IV“ geschlossen.

Bereits im Vorfeld der Sitzung hat Bürgermeister Bernd Mangold die Wiederwahl des Feuerwehr-Kommandanten Thomas Mayer und dessen neu gewählten Stellvertreter, Daniel Deschenhalm, für die Gemeinde angenommen.