Die Huckelpiste durch Nellingen soll verschwinden

Die geplante Baumaßnahme an der Landesstraße 1230, also der Merklinger sowie der Aicher Straße in Nellingen, erweckte bei den Anwohnern reges Interesse. So konnte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp nicht nur die Ratsmitglieder, sondern auch 18 Bürger in der Sitzung am Montagabend begrüßen. „Es ist wirklich ein interessantes Thema“, meinte Kopp.

Ein Thema, das auch zu Beschwerden seitens der Einwohner führte. Das wichtigste Signal aus der Sitzung: Die Verkehrssituation soll dringend verbessert werden – durch die Ausbauplanungen zur Wiederherstellung der Merklinger und Aicher Straße.

Das ist geplant: „Auslöser der Maßnahme ist der Austausch der Wasserleitung“, sagte Ingenieur Roland Schmuck vom Ulmer Büro Wassermüller. Teile der Leitungen sind laut Kopp bereits sehr alt. Im Zuge des Austausches habe es sich auch angeboten, die Oberfläche der Straße zu betrachten. „Der Handlungsbedarf ist absolut gegeben“, erklärte Schmuck.

Der Gemeinderat kam im Rahmen einer Klausurtagung im November vergangenen Jahres zusammen. Das Gremium beschloss, die Ausbaubreite der Merklinger Straße im Rahmen der Wiederherstellung anstelle von den derzeitigen sieben Metern auf 6,50 Meter festzulegen. Der Gehweg auf der Südseite solle dann um 50 Zentimeter verbreitert werden. Die Straßen im Kurvenbereich sollen laut Kopp hingegen nicht verschmälert werden. Auch die Ausbaubreite der Aicher Straße soll beibehalten werden. Wichtig, so das Gemeindeoberhaupt, ist, dass der Austausch der Wasserleitungen zwar in den Aufgabenbereich der Gemeinde gehört, weitere Regelungen hinsichtlich des Straßenverlaufs und der Ausbaubreite allerdings in die Kompetenz des Landes fallen. Schließlich handele es sich um die Landesstraße, keine Gemeindestraße. Das Land wird durch das Regierungspräsidium Tübingen vertreten.

Im Zuge der Planungen ist laut Franko Kopp auch zu überlegen, ob eine Geschwindigkeitsmessanlage von der Kommune finanziert wird, um den „herein schießenden Verkehr“ von Merklingen wirksam verlangsamen zu können. Kostenpunkt: 25 000 Euro. Asphalt oder Splittbelag: Zudem könne über die Oberflächenbeschaffung gesprochen werden.

Ziel sind insgesamt drei Bauabschnitte. In diesem Jahr soll die Merklinger Straße angegangen werden. Im kommenden Jahr soll der Abschnitt von der Aicher Straße bis zur Türkheimer Straße folgen. Letztere bildet dann noch einen weiteren dritten Bereich. „Dabei gehen die Kosten voll auf die Gemeinde“, erklärte Franko Kopp.

Bedenken der Landwirte und Einwohner: 13 Landwirte merkten im Rahmen eines Schreibens ihre Bedenken hinsichtlich der Straßenbreite an. Verkehrsberuhigung sei gut. Vielleicht könne durch den breiteren Gehweg auch erreicht werden, dass die Spritzgefahr des sich auf der Straße sammelnden Wassers minimiert wird und so die Häuser nicht mehr beschmutzt werden. Der Nellinger Hans-Peter Schleiß merkte bei der vom Rat genehmigten Aussprache zum Tagesordnungspunkt an, dass er einen Mähdrescher mit einer Sondergenehmigung für eine Breite von 3,49 Metern habe. Begegnungsverkehr werde – gerade für Fußgänger auf dem Gehweg – zur Gefahr. Dem stimmte Wolfgang Allgöwer, der Vorsitzende des Bauernverbandes Ortsverein Nellingen, zu: „Ich sehe Probleme bei der Verengung. Aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre mir recht.“

So argumentiert der Gemeinderat: Ratsherr Jens Windmüller regte an, die Verengung der Straße zu überdenken: „Die Maschinen werden tendenziell doch eher größer.“ Roland Schmuck betonte, dass bei einer schmaleren Straße auch „prinzipiell langsamer gefahren“ wird. Es gebe immer mehrere Faktoren zu berücksichtigen: die Sicherheit, Anlieger oder eben auch die Landwirte. Die Aufgabe des Nellinger Gremiums sei es, nun abzuwägen. Schmuck verwies auch darauf, dass die Gemeinde Nellingen bereits im Jahr 2008 dem Land Flächen zum Kauf angeboten hatte, um beispielsweise den Kurvenbereich aufzuweiten. Das Land habe davon nie Gebrauch gemacht.

Werner Staudenmaier merkte an, bei den Planungen auch auf die Neigung der Straße zu schauen. Außerdem sprach er sich für einen Blitzer aus. Ebenso Ratsherr Bruno Wanderer. Franko Kopp nickte zustimmend. „Das Bußgeld geht zwar an das Land, aber der Verkehr wird verlangsamt“, sagte er. Ratsherr Rolf Stäb fügte an, dass auch eine Geschwindigkeitsanzeige ein Versuch wert ist. Gremiumsmitglied Günter Maier schlug als Alternative auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer vor.

Die Abstimmung: Aufgrund der Anregungen der Bürger als auch der dadurch entstandenen Diskussion in der Gemeinderatssitzung einigte sich das Gremium einstimmig darauf, den Vorschlag auf Beibehaltung der sieben Meter breiten Fahrbahn an das Land zu richten. Außerdem solle über die Möglichkeiten für einen Bodenbelag nachgedacht werden.

Hinsichtlich der Messanlage befürworteten die Mitglieder des Gemeinderates den Vorschlag des Ratsherren Herbert Bühler. Der regte an, nun zunächst mit Vorschlägen zur Fahrbahnbreite und Bodenbelag an das Land zu treten und in der nächsten Sitzung über eine Messanlage oder Geschwindigkeitsanzeige zu diskutieren.