Der Rohbau für das Seniorenzentrum soll bis Ende November stehen

Von Sonja Niederer

In Wain-Auttagershofen haben sich Marit und Fabian Rittig auf ihrem Hestaey-Islandpferdehof den Traum von einem eigenen Betrieb verwirklicht. „,Hestaey’ ist isländisch und bedeutet ,Pferdeinsel’“, erklärt Marit Rittig. Der Name passt. Umgeben von weitläufigen Wiesen und Feldern bietet der Hestaey-Hof gute Bedingungen für das Training von Reiter und Pferd. Die Pferde sind in Paddockboxen oder großzügigen Innenboxen mit Fenster untergebracht. Koppeln direkt am Hof sind zusätzlich ein Wohlfühlfaktor.