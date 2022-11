Das Wochenende in der Rätsche

Drei Tage lang volles Programm in der Rätsche. Am kommenden Wochenende dürfen sich die Besucher auf Musikcomedy, Kabarett und Live-Jazz freuen.

Los geht’s am Freitag, 18. November mit Gogol & Mäx. Ihr „Teatro Musicomico“ nennen die beiden Musikkomiker „Jubiläumslachkonzert“. Denn das Duo ist schon seit 30 Jahren auf den Bühnen des Landes unterwegs, um das Publikum mit ihrer Musikcomedy zum Lachen zu bringen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Karten gibt es ab 23 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Am Samstag, 19. November, steht dann ab 20 Uhr Kabarett mit Nessi Tausendschön auf dem Programm. Den Abend stellt sie unter das Motto „Rumeiern“, und behandelt laut Info vorwiegend die Themen Verkehrsinseln, unsere Sprache, Gleichberechtigung, die Bepflanzung von Vorgärten und die leidige Politik.Die Kabarettistin und Musikerin wird bei ihrem Auftritt begleitet von William Mackenzie an der Gitarre. Karten gibt es ab 23 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Zum Abschluss ist dann an diesem Wochenende Jazz mit dem Simin Tander New Quartet angesagt. Das Konzert am Sonntag, 20. November, beginnt schon um 19 Uhr und rückt die deutsch-afghanische Sängerin und Komponistin Simin Tander in den Mittelpunkt. Auf ihrem neuesten Werk „Unfading“ vertont sie, neben ihren eigenen Texten, Gedichte von inspirierenden Frauen. Durch unkonventionelle Instrumentierung und feinsinniges Spiel kreiert das Simin Tander New Quartet einen transparenten und tiefgründigen Klang. Tickets sind ab 22 Euro erhältlich, ermäßigt 13 Euro.