Das ist Nellingens neuer Büchereileiter

Auf dem Tisch stapeln sich Bücher in verschiedenen Größen. Aus manchen ragen kleine bunte Notizzettel. Jürgen Tröge hebt einige der Bücher an, darunter kommt ein weißer Ordner zum Vorschein. Als neuer Leiter der Bücherei in Nellingen hat der 61-Jährige einiges notiert. Täglich heftet er mehrere Seiten mit neuen Informationen ab. Jürgen Tröge arbeitet sich ein. Er ist der Nachfolger von Angelika Weidl, die Ende Dezember als Leitung verabschiedet wurde.

Jürgen Tröge wohnt seit dem Jahr 2011 in Nellingen. Gebürtig stammt der heute 61-Jährige aus Eggesin, ist aber seit 1990 in der Region unterwegs – erst in Kirchheim unter Teck, dann Mühlhausen und Nellingen. Ausgebildet im Bereich Heizung- und Lüftungssanitär ist er heute als Vermögensberater tätig. „Die Bücherei ist als Ausgleich gedacht“, sagt Tröge und erklärt: „Ich wollte etwas machen. Der Job ist stressig. Die Arbeit mit Kindern durch die Bücherei kann ein Segen sein“.

Ausschreibung im Amtsblatt

Alles begann mit einer Ausschreibung im Nellinger Amtsblatt. Über dieses wurde nach einer Nachfolge für Angelika Weidl gesucht. „Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht. Am Anfang habe ich nicht reagiert, aber dann hat es doch mein Interesse erregt“, erzählt Tröge.

Mehr entdecken: So hat sich Nellingen in 2018 verändert

in Nellingen sind 2046 Einwohner gemeldet. (Foto: Scholz)

Mitte November vergangenen Jahres habe er zugesagt, das Ehrenamt zu übernehmen. „Entschieden, dass ich übernehmen darf, hat Pfarrerin Sandra Baier“, sagt der 61-Jährige. Die Bücherei ist nämlich ein Kooperationsprojekt zwischen Kirche und Gemeinde. Die Räume werden von der Gemeinde gestellt, der Bücherbestand und die Technik gehören der Kirche.

Standort ist im Rathaus

Die Bücherei, die im Rathaus Nellingen – also in der Ortsmitte – untergebracht ist, hat immer montags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir haben einen geteilten Dienst“, so Tröge. Mit „Wir“ meint er Sabine Fink und sich selbst. Ihm obliege nun noch der administrative Teil.

Ein solches Ehrenamt ist auch etwas, das man nach dem Beruf weitermachen kann. Jürgen Tröge

Nun ist Jürgen Tröge dabei, sich einzuarbeiten. „Das ist schon eine Hausnummer. Man muss erst einmal das System dahinter erkennen“, zeigt er auf. Vieles sei stets mündlich von Person zu Person weitergegeben worden. Deswegen habe er sich eben jenen weißen Ordner angelegt, um die wichtigsten Dinge gleich schriftlich zu fixieren. Wo werden die Zeitschriften abgeholt? Wer wird bezahlt? Wie steht es um die Sortierung der Bücher? „Ich übernehme jetzt das System von Angelika Weidl und werde dazu meine Ideen einbringen. Ohne Veränderungen geht es nicht. Aber erst einmal muss ich sprichwörtlich hinter die Kulissen blicken. Langsam komme ich dahinter“, erzählt der 61-Jährige, der sich auch der Unterstützung von Weidl sicher sein kann.

Einarbeitung seit November

Tröge startete Mitte November mit der Einarbeitung, begleitete Weidl und Fink bei den Diensten. Jetzt, im neuen Jahr, ist er auf sich gestellt. Ansprechpartner kennenlernen, Bücher beschriften, Ordner durchwälzen: „Am Ende muss man Bescheid wissen.“

Neue Flyer wurden verteilt, die zu einer öffentlichen Bürgerveranstaltung einladen. (Foto: Scholz)

Mensch, Natur, Kosmos, Denken und altes Wissen: Jürgen Tröge ist ein leidenschaftlicher Leser. „Derzeit lese ich ein Buch über die Raunächte mit unter anderem Mythen“, erzählt er und fügt an: „Gerade weil ich so ein Büchernarr bin, möchte ich eine solche Aufgabe in der Bücherei übernehmen.“ Mit diesem Ehrenamt habe er nicht nur einen Ausgleich zu seiner Arbeit gefunden, sondern gleich selbst noch sein Hobby mit mehr Inhalt ausgefüllt. „Man kommt ja selbst aus der Leistungsgesellschaft. Doch gerade mit Kindern zu arbeiten, ist faszinierend, denn sie haben noch dieses Leuchten in den Augen, wenn man ihnen vorliest und sie staunen“, sagt Tröge. Ihm sei der Kontakt zu anderen Menschen wichtig – so auch mit den Lesern, die in der Bücherei vorbeischauen.

Auch im Ruhestand noch eine Möglichkeit

Ein wichtiger weiterer Aspekt: „Ein solches Ehrenamt ist auch etwas, das man nach dem Beruf weitermachen kann“. In den nächsten Monaten stehen noch eine Schulung und ein Grundkurs an. Jürgen Tröge freut sich, auch auf weitere Büchereimitarbeiter anderer Kommunen zu treffen. „Dieses Feld ist ja eigentlich schon eher eine Frauendomäne“, stellt der 61-Jährige fest. Doch darum mache er sich keine Sorgen. Er wolle gestalten, anderen helfen, in die Welt der Bücher einzutauchen und die Freude am Lesen teilen. Dabei legt er auch Ehrgeiz an den Tag. Jürgen Tröge freut sich. Er ist voller Tatendrang und ist sich sicher: „Es gibt eine Menge zu tun.“