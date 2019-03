Das ist bei der Cubar-Night in Nellingen geboten

Die nächste Sause steht in Nellingen an: die Cubar-Night. Die dritte Auflage steigt am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr auf dem Festplatz beim Sportgelände der Gemeinde. Ausgerichtet wird die Party von der Feuerwehrabteilung Nellingen. Der stellvertretende Abteilungskommandant Markus Eckle freut sich schon. Gut 15 Leute seien im Organisations-Team dabei. „Seit Oktober vergangenen Jahres treffen wir uns gut ein Mal im Monat“, berichtet Eckle.

Idee bei der Hauptversammlung

Alles begann mit einer Idee bei der Hauptversammlung, eine Alternative zum damaligen „Bauernrennen“ anzubieten. Die Cubar-Night wurde ins Leben gerufen. Die Party kommt an. Im vergangenen Jahre waren laut Eckle an die 2000 Besucher in Nellingen zu Gast – und feierten. „Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr noch mehr Leute werden“, so Eckle. Deswegen wird auch das Zelt vergrößert – auf 25 Mal 50 Meter.

Eine weitere Neuerung: Beim kostenlosen Shuttlebus-Transfer wurden Ortschaften hinzugenommen – der Radius für Besucher wird größer. Busse sind im Einsatz, um die Gäste zum Nellinger Festplatz zu bringen. Aus allen Himmelsrichtungen werden die Besucher erwartet.

Name wird Programm

Der Name ist bei der Cubar-Night Programm. Es geht um das karibische Flair – bei der Dekoration mit Palmen und den Angeboten, beispielsweise bei den Cocktails. Einiges wurde für dieses Jahr neu gebastelt, anderes kann noch vom vorigen Jahr genutzt werden. Die Partygäste sollen sich auf jeden Fall wohlfühlen. Dazu werden auch zwei DJs beitragen. Nach Nellingen kommen DJ Philhouse und DJ Spirit.

Die Organisatoren hoffen auf einen reibungslosen Ablauf – so wie in den vergangenen Jahren auch. „Da hatten wir keine Vorfälle“, sagt Markus Eckle. Schön wäre, wenn das Wetter mitspiele. „Vielleicht haben wir in diesem Jahr ja auch wieder Glück“, hofft der stellvertretende Abteilungskommandant und fügt an: „Es ist alles startklar für eine gute Party.“

