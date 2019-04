Darum fällt die Straßenbeleuchtung in Oppingen immer wieder aus

Die Straßenbeleuchtung in Oppingen ist Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gewesen. Die Beleuchtung falle häufig aus. „Ich bin dahingehend mit dem Bauhof in Kontakt“, informierte die Ortsvorsteherin Brigitte Hof. Ein Leck werde vermutet, da es im Rathausgebäude immer wieder die Sicherung „raus haue“.

Kinder und Dunkelheit

Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) dazu: Ein Messwagen vom Albwerk soll kommen. „Wir sind also auf jeden Fall dran“, merkte die Ortsvorsteherin an. Die Straßenbeleuchtung sei wichtig – gerade auch für die Kinder, die nicht im Dunkeln laufen sollen. Zudem müssten die Autofahrer erkennen, dass sie nun innerorts fahren und ihr Tempo drosseln.

