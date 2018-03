Damit Kinder die Besonderheit von Ostern verstehen

Die große Tafel Schokolade ist noch nicht angebrochen. Das hatte sich die Nellinger Pfarrerin Heidi Knöppler fest vorgenommen. Die Passionszeit ist für sie eine besondere – das möchte die 46-Jährige auch in ihrer Gemeinde weitergeben.

Ihre ganz persönliche Vorbereitungszeit zu Ostern habe sich geändert – mit ihrem Beruf und auch ihren sechs Kindern. Ostern sei ein „schwer verdauliches“ Thema. Was sie damit meint, veranschaulicht sie ganz praktisch: „Weihnachten ist wie Schokolade, Ostern wie Schwarzbrot – schwerer verdaulich, dafür aber nachhaltig.“ Damit meint sie: Gerade für Kinder sind Tod und Auferstehung nicht so leicht zu verstehen wie die Geburt Jesu.

Auf Verzicht aufmerksam machen

Dennoch ist sie der Meinung: „Ostern ist etwas ganz Tolles.“ Als Mutter möchte sie ihren Kindern an diesen bestimmten Tagen aufzeigen, was so besonders ist. „Dabei geht es auch darum, auf den Verzicht aufmerksam zu machen. Wir vermissen etwas Selbstverständliches erst, wenn wir es eben nicht mehr haben“, sagt sie. Gutes Beispiel: die täglichen Mahlzeiten. Am Karfreitag bereitete die Familie beispielsweise selbst gemachte Maultaschen zu. Karsamstag gibt es eine „ganz einfache Suppe mit Nudeln“. Der Ostersonntag ist für den besonderen Genuss mit Filetsteak und Bratkartoffeln vorgesehen. „Themen der Sonntage in der Passionszeit – wie Versuchung oder Nachfolge – versuche ich auch immer, im Gottesdienst aufzuarbeiten“, so Knöppler und fügt an: „Mir ist wichtig, dass ein Gottesdienst durchkomponiert ist.“ Die Passionszeit sei dann also auch im Eingangsgebet, im Psalm, den Fürbitten oder auch der Predigt zu finden.

„Ich predige auch nicht tot traurig. Ich möchte meine Erfahrungen einbringen“, sagt die Pfarrerin. Dazu gehöre beispielsweise eben ihr Vorhaben, in der Passionszeit keine Süßigkeiten zu essen. Deswegen die große Tafel Schokolade, die sie auch im Gottesdienst zeigt. Das Thema Ostern werde dann tatsächlich auch erst an Ostern angesprochen.

Wie abstrakt das Thema der Auferstehung wirklich sei, zeige sich im Konfirmandenunterricht oder in der Schule. „Ich merke zum Beispiel auch, dass das Thema in Vergessenheit gerät. Wir dürfen aber nicht aufhören, zu zeigen, wie wichtig es ist“, meint Knöppler. Heidi Knöppler unterrichtet auch an der Nellinger Grundschule: „Natürlich habe ich mich gefragt, wie ich das Thema mit den Erstklässlern angehe.“ Gerade die Jüngsten hätten noch nicht das Vorwissen. Also sei es wichtig, diese nach und nach an die Geschichte heranzuführen.

Das weiß auch Ines Kanzinger. Die 28-Jährige ist unter anderem Religionslehrerin an der Nellinger Grundschule. Kanzinger studierte in Karlsruhe. Das Thema „Ostern“ werde eigentlich in jedem Fach aufgenommen. In Deutsch würden Ostergedichte thematisiert und in der vierten Klasse auch selbst geschrieben. Wird die wörtliche Rede geübt, dann unterhalten sich passend zur Jahreszeit zwei Osterhasen. Beim Thema Adjektive werden die Ostereier beschrieben. So auch in Englisch. Im Fach Musik werden dann Osterlieder gesungen. „Stups, der kleine Osterhase“ sei besonders beliebt. „Das ist aber natürlich kein christliches Lied“, sagt Kanzinger.

Schwerpunkt Religion

Der große Schwerpunkt liege aber im Religionsunterricht. In der ersten und zweiten Klasse wird zunächst die Ostergeschichte kennengelernt. Dazu wird beispielsweise der Passionsweg aufgebaut – mit dem Einzug in Jerusalem über das Abendmahl und der Verhaftung bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung. „Die Kinder sollen sich mit der Freude aber auch mit der Trauer auseinandersetzen“, so die Lehrerin.

In der vierten Klasse „begleiten“ die Kinder Petrus und klären, warum das Fest auch heute noch so wichtig ist. „Die Kinder reagieren dabei ganz unterschiedlich. Manche können die Thematik besser nachvollziehen, andere weniger. Wichtig ist aber, dass sie sich untereinander unterhalten“, sagt Kanzinger. „Schlimm wäre, wenn man Kinder nach der Bedeutung Osterns fragt und sie darauf antworten, dass der Osterhase Geschenke bringt.“

Außerdem sind die Grundschulkinder den Osterbräuchen auf der Spur. Was hat eigentlich das Ei mit Ostern zu tun? Kanzinger weiß die Antwort: „Es geht um das tote Ei, aus dem Leben entsteht.“ Das Ei ist das Symbol des Lebens.

Mehr als eine Tradition

Ihr ist wichtig, dass die Kinder ein Verständnis dafür entwickeln, dass Ostern nicht nur aus Tradition gefeiert wird. Deswegen sei die Thematik auch in vielen Fächern im Bildungsplan fest verankert. Das Sticken von Eiern, Hasen backen, Lieder singen, Geschichten erzählen und Bilder malen: „Wir versuchen, alle Sinne zu diesem wichtigen Thema anzusprechen“, zeigt Ines Kanzinger auf.