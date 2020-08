Von Schwäbische Zeitung

„Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen“: So rufen Katholiken weltweit am Ende des Abend- oder Nachtgebets Maria um Hilfe an. Dass es sich bei diesem Tränental im Hymnus „Salve Regina“ um das Plankental handelt, dürfte außerhalb Bad Buchaus den wenigsten bekannt sein. Wissenswertes, spirituelle Impulse und so manche Entdeckung verspricht da der Salve-Regina-Rundweg, einer von drei neuen „Entdeckungswegen“ in und um Bad Buchau.