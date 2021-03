Corona-Testzentren auch über Ostern geöffnet

Seit dem 19. März sind in Blaubeuren zwei Testzentren in Betrieb, ein städtisches und ein privates. Beide Zentren bieten nun auch über die Feiertage die Möglichkeit zur Testung.

Das städtische Testzentrum im Hallenbad-Foyer ist jeden Dienstag und Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr Uhr geöffnet. Die Schnelltests werden von geschultem Personal des Roten Kreuzes (DRK) durchgeführt. Für den Testablauf müssen etwa 20 Minuten eingeplant werden. Das Testergebnis erhält man direkt vor Ort.

Auch an Karfreitag besteht die Möglichkeit, sich dort im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr testen zu lassen. Eine Testung an Karfreitag sowie zu den üblichen Zeiten ist sowohl mit einer vorherigen Terminanmeldung als auch spontan ohne Anmeldung möglich. Termine können Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr unter der städtischen Telefonnummer 0176 / 11131562 vereinbart werden.

Dabei sei zu beachten, schreibt die Stadt Blaubeuren, dass unter dieser Nummer lediglich Termine für die Testung vereinbart werden können. Sonstige Anfragen zum Thema Corona (Reiserückkehrer, Quarantäne, geltende Regeln und so weiter) bittet die Stadtverwaltung, an die E-Mailadresse corona@blaubeuren.de zu richten.

Auch am Bahnhof wird getestet

Das Testzentrum in der Bahnhofstraße 6 (ehemals Sport-Wiedenmann) mit Zufahrt von der B 492 wird durch die Firma DF Healthy Test UG betrieben. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind Montag bis Samstag von 7 bis 12 Uhr. Es ist keine vorherige Terminvereinbarung notwendig.

Die Teststation befindet sich als „drive-in“ beim Eingang zum ehemaligen Sportgeschäft. Das Testzentrum kann aber auch ohne Auto in Anspruch genommen werden. Das Ergebnis wird per SMS oder per E-Mail der Testperson innerhalb 20 Minuten zugesendet. Bei Fragen ist das Testzentrum direkt unter der Telefonnummer 0157 / 50312641 zu erreichen.

Auch hier besteht die Möglichkeit, sich von Karfreitag an bis einschließlich Ostermontag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr testen zu lassen.

Die Stadtverwaltung bittet darum, die Entwicklungen der Testzentren sowie den sich derzeitig geltenden Regelungen auf der Homepage der Stadt Blaubeuren unter Bürger – Aktuelles – Corona zu verfolgen und sich zu informieren. Hier werden alle Neuigkeiten zeitnah veröffentlicht.