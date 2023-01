Comedy, Kabarett und Puppentheater

Die Rätsche Geislingen stellt ihr Programm vom 13. bis 15. Januar vor. Los geht es mit Comedy, danach folgen Kabarett und ein Puppentheater.

Am Freitag, 13. Januar, kommt Müfit Can Saçinti um 19 Uhr in die Rätsche und präsentiert mit „Itiraz Ediyorum“ Comedy in türkischer Sprache. Saçinti, bekannt aus dem Film „Der Philosoph von Mandira“, bringt die Zuschauer mit seinem neuen, musikalisch begleiteten Solo-Programm zum Lachen und Nachdenken, teilt die Rätsche mit. Unter dem Motto „Ich erhebe Einspruch“ formuliert er auf der Bühne seinen Einspruch zur Ehe, zum Bildungssystem, zum Arbeitsleben bis hin zur Werbung. Musikalisch begleitet wird er von Countertenor Ates Arya. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Sport- und Kulturverein Genclik Geislingen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Es folgt am Samstag, 14. Januar, Kabarett mit Reiner Kröhnert. Los geht es mit „Die größte Rettung aller Zeiten“ um 20 Uhr. Kröhnert ist Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022 in der Kategorie Ehrenpreis. Die Rätsche bezeichnet ihn als der Meister der entlarvenden Parodie in den Zeiten des Ungewissen. Der Eintritt beträgt für Normalzahler 23 Euro.

Am Sonntag, 15. Januar, kommt mit dem Puppentheater Firlefanz eine Familienveranstaltung in die Rätsche. Dieses präsentiert um 15 Uhr „Pollux, der kleine Stern“. Dieser schwingt auf seiner Himmelsschaukel hin und her. Dabei stürzt er herunter und fällt auf die Erde, gibt die Rätsche einen kleinen Einblick in die Handlung. Alle wollen ihm helfen, wieder in den Himmel zu gelangen. Wer genau hinschaut erkennt, dass der kleine Stern eine Spur von Freundschaft und Hilfsbereitschaft hinterlässt, wo immer er erscheint. Das Theater ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt liegt bei fünf Euro.

Karten können online unter www.raetsche.com gebucht werden.