CDU vergrößert in Berghülen Abstand auf die Grünen

Beinahe schon prophetisch hatte Berghülens Bürgermeister Bernd Mangold Ende November vergangenen Jahres vorausgesagt, dass es eine Landtagswahl unter Pandemiebedingungen werden wird und dass zahlreiche Bürger die Briefwahl nutzen werden, anstatt persönlich im Wahllokal ihr Kreuzchen zu machen. Besonders nach dem Mittagessen strömten die Berghüler, die von ihrem Briefwahlrecht keinen Gebrauch gemacht hatten, an die Urnen in die geräumige Auhalle.

Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine dauerhafte Maskenpflicht während des Besuchs im Wahllokal wurden von den Berghülern gut eingehalten und eine schnelle Stimmabgabe sorgte dafür, dass es kaum Wartezeiten vor der Auhalle gab. Laut Bürgermeister Bernd Mangold haben zudem alle Wahlhelfenden am Vorabend Corona-Schnelltests durch eine Krankenschwester absolviert. Hauptamtsleiter Bernd Nüssle sagt: „Von unseren 1474 Wahlberechtigten hat rund ein Drittel Briefwahl beantragt, von denen wiederum ein Drittel die Briefwahl online beantragt hat. Noch nie hatten wir in Berghülen so viele Briefwählende und auch noch nie so viele Online-Anträge.“

Die CDU kann in Berghülen entgegen des Landestrends Boden gut machen. Mit 38,54 Prozent holen die Christdemokraten eineinhalb Prozent mehr als 2016. Die Grünen hingegen kommen nur noch auf 27,65 Prozent der Stimmen (minus 2,2 Prozent). Die SPD verliert ein halbes Prozent und landet auf 5,59 Prozent. Die AfD muss massive Einbußen von mehr als sechs Prozent hinnehmen und liegt nun bei 10,69 Prozent. Die FDP gewinnt leicht und kann 6,26 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,3 Prozent.