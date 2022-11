Bundesweiter Vorlesetag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Freude aller Kinder der Grundschule Nellingen hat sich Herr Bürgermeister Jung am Freitag 18. November richtig viel Zeit zum Vorlesen für die kleinen Nellinger genommen. Mit seiner angenehmen Lesestimme verwöhnte er alle vier Klassen mit einem altersgerechten Lesevortrag.

Klasse 1: Das große starke Buch. Ein Buch über die persönlichen Stärken jedes Menschen. Klasse 2: Das Wasser gehört allen. Ein afrikanisches Märchen zum Thema Gerechtigkeit und Solidarität. Klasse 3: Ich bin Mari. Ein Buch über ein Mädchen im Rollstuhl, das einfach nur dazugehören möchte. Klasse 4: Ab heute sind wir cool. Ein Buch, das mit Augenzwinkern die soziale Entwicklung der Kinder betrachtet.

Der Termin zum Vorlesen richtet sich nach dem sogenannten Bundesweiten Vorlesetag – eine Aktion der Stiftung Lesen.

Die Kinder konnten Bilder und Texte in entspannter Weise genießen. Sie fühlten sich geehrt, dass der Bürgermeister, „der ja sonst das Sagen hat“ (so eine Drittklässlerin), extra zum Vorlesen in die Schule kommt! Auch für Bürgermeister Jung war es eine wohltuende Abwechslung inmitten seiner vielfältigen Aufgaben und Amtsgeschäfte.