Blutspende in Nellingen

Das DRK kündigt den nächsten Blutspendetermin an und appelliert erneut an die Bürgerinnen und Bürger, vorbei zu kommen, denn Blut ist nicht künstlich herstellbar und wird täglich dringend benötigt. Wie das DRK mitteilt, dauert eine Blutspende rund zehn Minuten und rettet bis zu drei Leben. Aktuell werde jeder Lebensretter gebraucht, heißt es.

Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen. Aufgrund der geringen Haltbarkeit sind Patientinnen und Patienten kontinuierlich auf Blut angewiesen. Ziel für die kommenden Tage muss daher sein, dass alle angebotenen Blutspendetermine gut besucht werden.

Der Spendetermin in Nellingen ist am Dienstag, 8. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle.